Retraso del pago del Pase-U: Ifarhu explica qué está ocurriendo

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, explicó en una entrevista a Telemetro Reporta que el retraso en los pagos del Pase-U se debe a múltiples inconsistencias detectadas en aproximadamente 30% de los cheques generados, lo que ha obligado a revisar nuevamente la información de los estudiantes.

“Tenemos que entender que son más de 771 mil cheques los que se generaron; hay situaciones que han provocado inconsistencias. Inconsistencias se le llama cuando hay errores en la confección de los cheques”, detalló Godoy.