Retraso del pago del Pase-U: Ifarhu explica qué está ocurriendo

El director también señaló que existe otra dificultad relacionada con las <b>más de 190 mil tarjetas</b> que utilizaban los padres para el cobro, muchas de las cuales <b>vencieron desde junio</b>, lo que requiere un proceso de actualización. 'Al no hacerse esa actualización en su momento, coincide ahora con los pagos que estamos realizando', añadió.Godoy pidió a la población mantener la calma, asegurando que el equipo del Ifarhu está haciendo 'lo humanamente posible' para cumplir con los desembolsos. Recordó además que el <b>Pase-U es un programa del <a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b>, mientras que el Ifarhu se encarga de emitir los cheques basándose en la información proporcionada por la base de datos oficial, donde se han detectado las inconsistencias que generaron el atraso.