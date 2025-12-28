Revalidas 2026: estas son las fechas establecidas por Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer las fechas clave del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2026, dirigido exclusivamente a estudiantes de premedia y media, tanto de centros oficiales como particulares, que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año lectivo 2025.

De acuerdo con la entidad, el programa se desarrollará del 5 de enero al 6 de febrero de 2026, con sesiones de clases de 60 minutos, de lunes a viernes, en los centros educativos que cada región educativa designe para su ejecución.

Meduca informó que el PRAE tendrá un costo de 7 dólares por asignatura, monto que será destinado al pago de los educadores y a cubrir gastos administrativos de los centros educativos participantes.