¿Te subió la luz? Cómo hacer un reclamo ante la ASEP por aumento en la factura eléctrica

La <b><a href="/tag/-/meta/asep-autoridad-de-servicios-publicos">Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP)</a></b> es la entidad encargada de atender los casos de reclamos relacionados con los <b><a href="/tag/-/meta/electricidad">servicios eléctricos</a> y el alto consumo de energía eléctrica en los hogares.</b>En los últimos meses,<b> a través de redes sociales han sido constantes las quejas y reportes de usuarios debido al incremento</b> en su facturación mensual por consumo de energía eléctrica. Y la duda más común ha sido cómo presentar un reclamo ante la ASEP en estos casos.<b>Para presentar un reclamo por aumento en la factura eléctrica, sigue estos pasos:</b><b>. Presenta el reclamo ante la empresa eléctrica: </b>Primero debes acudir a tu empresa distribuidora de electricidad y presentar tu reclamo.<b>- Importante:</b> Asegúrate de recibir un comprobante o constancia del reclamo, ya que lo necesitarás en etapas posteriores.<b>Espera la respuesta de la empresa distribuidara de energía eléctrica</b>La distribuidora tiene un plazo para responder, usualmente no mayor a 15 días calendario.<b>Acude a la ASEP si la respuesta no es satisfactoria</b>Si no estás de acuerdo con la respuesta de la distribuidora o no la recibes dentro del plazo indicado, puedes presentar tu reclamo ante la ASEP.Tienes 30 días calendario a partir de la notificación de la respuesta para interponer tu reclamo ante la entidad.