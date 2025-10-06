¿Te subió la luz? Cómo hacer un reclamo ante la ASEP por aumento en la factura eléctrica

La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) es la entidad encargada de atender los casos de reclamos relacionados con los servicios eléctricos y el alto consumo de energía eléctrica en los hogares.

En los últimos meses, a través de redes sociales han sido constantes las quejas y reportes de usuarios debido al incremento en su facturación mensual por consumo de energía eléctrica. Y la duda más común ha sido cómo presentar un reclamo ante la ASEP en estos casos.

Para presentar un reclamo por aumento en la factura eléctrica, sigue estos pasos:

. Presenta el reclamo ante la empresa eléctrica: Primero debes acudir a tu empresa distribuidora de electricidad y presentar tu reclamo.

- Importante: Asegúrate de recibir un comprobante o constancia del reclamo, ya que lo necesitarás en etapas posteriores.

Espera la respuesta de la empresa distribuidara de energía eléctrica

La distribuidora tiene un plazo para responder, usualmente no mayor a 15 días calendario.

Acude a la ASEP si la respuesta no es satisfactoria

Si no estás de acuerdo con la respuesta de la distribuidora o no la recibes dentro del plazo indicado, puedes presentar tu reclamo ante la ASEP.

Tienes 30 días calendario a partir de la notificación de la respuesta para interponer tu reclamo ante la entidad.