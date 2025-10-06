  1. Inicio
PANAMÁ

¿Te subió la luz? Cómo hacer un reclamo ante la ASEP por aumento en la factura eléctrica

La ASEP es la entidad encargada de atender los casos de reclamos relacionados con los servicios eléctricos. Couleur / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/10/2025 22:45
En Panamá, los incrementos en la factura de electricidad generan frecuentes reclamos, y la ASEP es la entidad que los recibe y gestiona.

La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) es la entidad encargada de atender los casos de reclamos relacionados con los servicios eléctricos y el alto consumo de energía eléctrica en los hogares.

En los últimos meses, a través de redes sociales han sido constantes las quejas y reportes de usuarios debido al incremento en su facturación mensual por consumo de energía eléctrica. Y la duda más común ha sido cómo presentar un reclamo ante la ASEP en estos casos.

Para presentar un reclamo por aumento en la factura eléctrica, sigue estos pasos:

. Presenta el reclamo ante la empresa eléctrica: Primero debes acudir a tu empresa distribuidora de electricidad y presentar tu reclamo.

- Importante: Asegúrate de recibir un comprobante o constancia del reclamo, ya que lo necesitarás en etapas posteriores.

Espera la respuesta de la empresa distribuidara de energía eléctrica

La distribuidora tiene un plazo para responder, usualmente no mayor a 15 días calendario.

Acude a la ASEP si la respuesta no es satisfactoria

Si no estás de acuerdo con la respuesta de la distribuidora o no la recibes dentro del plazo indicado, puedes presentar tu reclamo ante la ASEP.

Tienes 30 días calendario a partir de la notificación de la respuesta para interponer tu reclamo ante la entidad.

ASEP detalla los requisitos para realizar reclamos

Entre los requisitos para realizar los reclamos en la ASEP están:

-Copia de cédula del titular de la cuenta.

En el caso de ser persona natural: Copia de cédula, pasaporte o carnet de residencia (permanente o provisional)

Si es persona jurídica: Copia de certificado del registro Público de la sociedad (vigencia 1 año) y la copia de cédula del representante legal.

-Respuesta del reclamo presentado ante el prestador de servicio.-Nota explicativa con los motivos y fundamentos del reclamo.

-Pruebas del caso o cualquier documento que aporte evidencia.

Además se sugiere aportar la respuesta del reclamo por el prestados, facturas reclamadas y previas en caso de error de facturación, factura de compra o cotización del bien afectado, en caso de daño a aparato eléctrico.

¿Dónde reportar si la empresa eléctrica no atiende el reclamo?

Las personas podrán contactarse con la ASEP a través de los sigueintes medios:

-WhatsApp: 6271-2230

-Chat en línea: www.asep.gob.pa

-Presencial: Oficinas de ASEP a nivel nacional

-Correo electrónico: atencionalusuario@asep.gob.pa

-Línea gratuita: 183

