Tiendas del IMA estarán cerradas hasta el 2 de enero 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó que las tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas a nivel nacional <b>hasta el viernes 2 de enero</b>, debido a la realización de las <b>megaferias arroceras</b> que se desarrollan en distintos puntos del país.La entidad explicó que esta medida responde a la logística y atención prioritaria de estas ferias, las cuales buscan garantizar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.El IMA exhortó a la ciudadanía a <b>mantenerse informada a través de sus canales oficiales de comunicación</b>, donde se estarán anunciando las fechas, ubicaciones y horarios correspondientes a las próximas jornadas de atención.