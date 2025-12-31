  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Tiendas del IMA estarán cerradas hasta el 2 de enero 2026

Distribuidoras del IMA cierran temporalmente por megaferias
Distribuidoras del IMA cierran temporalmente por megaferias Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/12/2026 11:29
Las tiendas y distribuidoras del IMA estarán cerradas hasta el 2 de enero a nivel nacional por la realización de megaferias arroceras.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas a nivel nacional hasta el viernes 2 de enero, debido a la realización de las megaferias arroceras que se desarrollan en distintos puntos del país.

La entidad explicó que esta medida responde a la logística y atención prioritaria de estas ferias, las cuales buscan garantizar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.

El IMA exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales de comunicación, donde se estarán anunciando las fechas, ubicaciones y horarios correspondientes a las próximas jornadas de atención.

VIDEOS
Lo Nuevo