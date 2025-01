Los lazos de amistad de Jimmy Carter con Panamá

A través de sus encuentros con diversos líderes y ciudadanos panameños, Carter cultivó lazos que trascendieron la diplomacia. Muchos recordarán con cariño las conversaciones sobre el futuro de una nación que, bajo su liderazgo, acordó con Panamá una transición histórica con la entrega del Canal. Otros lo recuerdan por su sencillez, humildad y entrega que no solo lo caracterizaron durante sus años de presidencia, sino hasta sus últimos días, generando anécdotas y acontecimientos que perdurarán en el tiempo.

El legado de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, no solo está marcado por su política exterior o sus esfuerzos por la paz mundial, sino también por su profunda humanidad y su compromiso con la justicia social. “Era una mente brillante que captaba problemas de otros países con una rapidez absolutamente extraordinaria”, expresó el abogado Arturo Hoyos a La Estrella de Panamá.

Encuentro en Atlanta

El exministro de Asuntos del Canal, Jorge Eduardo Ritter, conoció a Carter alrededor del año 2002 en sus oficinas en Atlanta, Georgia. “Mi propósito era establecer algunas precisiones sobre asuntos que se han hablado de su relación con el general [Omar] Torrijos”, contó.

El político recuerda haberle preguntado al mandatario “si él había hecho una exigencia a condición de firmar los tratados que Panamá volviera a un régimen democrático”, explicó.

“Él me lo negó de una manera contundente, agregando que quienes habían convencido a Torrijos de tomar dicha decisión fueron el mandatario venezolano de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, y su homólogo colombiano Alfonso López Michelsen”.

En cuanto a su personalidad, Ritter señaló a Carter como “amable, abierto, humano y cercano a los problemas del pueblo”.

“Se expresaba con gran cordialidad, simpatía y nostalgia sobre el general Torrijos”, afirmó. “En aquel encuentro me comentó que el oficial de ejército jamás le había dicho una mentira y que nunca le prometía algo que no podía cumplir. Me comentó que durante su presidencia, las dos personas con las que sostuvo mejor comunicación fue con Omar Torrijos y Anwar el-Sadat, presidente de Egipto”, culminó.