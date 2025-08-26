Mi Bus requiere 30 millones adicionales, presupuesto se quedó cortó

Más de 430 mil pasajeros utilizan el servicio de Metrobus diariamente, sin embargo para garantizar el funcionamiento hasta fin de año, la empresa requiere de presupuesto adicional. Carlos Sánchez Fábrega, gerente de mi Bus, confirmó que el monto solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) va a permitir terminar el año sin dificultades.

La empresa de Transporte Masivo Mi Bus solicitó al MEF un total de 30 millones adicionales, que permitirán cubrir diversas necesidades como combustible, peajes, compra de repuestos y el soporte de tecnología que requiere la empresa, detalló Sánchez Fábrega durante entrevista en TVN Noticias.

“Tengo el apoyo del MEF, ya desde hace ya 4 a 5 semanas se garantizó el acceso a los 30 millones adicionales”, dijo Sánchez Fábrega en relación a la obtención de los fondos.

Presupuesto de Mi Bus para el año 2025 se quedó corto

La misma cifra que, actualmente, está solicitando la empresa Mi Bus al MEF representa el monto recortado del presupuesto para la vigencia fiscal 2025.

“En realidad, la asignación del presupuesto del 25 se quedó corto en los 30 millones de dólares y, así se le hizo saber al Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó Sánchez Fábrega.

Para el presupuesto 2026, Mi Bus tiene 10 millones menos. El Gerente de Mi Bus detalló que la cifra solicitada para el próximo año son 45 millones adicional al presupuesto de funcionamiento que ha sido otorgado.

Durante este año, la empresa Mi Bus ha logrado recuperar la flota, aumentar el 30% de la frecuencia, la activación de WiFi en las zonas pagas, además se contempla el lanzamiento de una aplicación para monitorear las diversas rutas que ya se encuentra en etapa final.