Meduca da a conocer sedes regionales del PRAE para premedia y media

Emiliana Tuñón
  • 22/12/2025 10:44
El Programa de Recuperación Académica se desarrollará del 5 de enero al 6 de febrero.

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer las escuelas sede por región educativa para la implementación del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), dirigido a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de premedia y media que no lograron completar de manera satisfactoria entre una y tres asignaturas durante el calendario escolar 2025.

De acuerdo con la entidad, el programa se desarrollará del 5 de enero al 6 de febrero de 2026. Las clases tendrán una duración de 60 minutos y se impartirán de lunes a viernes en los centros educativos que cada región educativa designe como sede para la ejecución del PRAE.

Meduca publica listado de escuelas que desarrollarán el PRAE

El Meduca informó que las siguientes escuelas funcionarán como sedes del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), dirigidas a estudiantes de premedia y media:

Chiriquí

Colegio Secundario de Macano

IPT David

Colegio Beatriz Miranda de Cabal

Colegio Secundario Aserrío

Instituto Puerto Armuelles

Escuela Bilingüe Elisa Chiari

Colegio Secundario Volcán

P.C. Arturo Motta

C.E. Victoriano Lorenzo (Las Lomas)

C.E. San Félix

Veraguas

IPT Veraguas

IPT Jesús Héctor Gallego

Colegio Belisario Villar

Colegio José Bonifacio Alvarado

Instituto Profesional Omar Torrijos

Bocas del Toro

CEBF El Empalme

IPT Chiriquí Grande

CEBG Bilingüe Guabito

CEBGB Valle de Riscó

Colegio Secundario de Almirante

Colegio Rogelio Josué Ibarra

Panamá Centro:

Instituto Nacional

Instituto América

Instituto José Dolores Moscote

IPT Juan Díaz

IPT Don Bosco

Escuela Ricardo J. Alfaro

Colegio Francisco Miranda

Panamá Este

IPT México–Panamá

Panamá Oeste

CEBG Nuevo Arraiján (premedia)

CEBG El Tecal (premedia)

CEBG Lucas Bárcenas (premedia)

Primer Ciclo Balboa (premedia)

CEBG Zaida Z. Núñez (premedia)

Colegio Moisés Castillo Ocaña (premedia y media)

IPT La Chorrera (premedia y media)

C.E. Guillermo Endara Galimany (premedia y media)

Colegio Ingeniero Tomás Guardia (media)

C.E. San Carlos (premedia y media)

C.E. Veracruz

Centros educativos particulares (Panamá Oeste)

C.E. Aprendo y Juego (premedia y media)

C.B. Alfred B. Nobel (premedia y media)

Coclé

Colegio Rodolfo Chiari

IPT Leonila Pinzón de Grimaldo

Colegio Salomón Ponce Aguilera

Herrera

C.E. John F. Kennedy

Colegio Rafael Quintero Villarreal

Los Santos

Colegio Francisco I. Castillero

IPT Azuero

Colegio Rafael Antonio Moreno

Colón

CEBG Manuel U. Ayarza

Colegio Gatuncillo

Colegio José Guardia Vega

C.E. Adelaida Herrera

San Miguelito

CEBG Jerónimo de la Ossa

CEBG Louis Martinz

CEBG Santiago de la Guardia

Panamá Norte

CEBG Melchor Lasso de la Vega

Comarca Ngäbe Buglé

Ño Kribo

C.E. Río Chiriquí

C.E. Río Cañas Arriba

Escuela Playa Lorenzo No. 1

C.E. Kusapín

IPT Bisira

Colegio Kankintú

C.E. Calante

C.E. Quebrada Cayuco

C.E. Norteño

C.E. Pueblo Nuevo

Colegio Santa Catalina

Ködri

C.E. Cerro Puerto

Colegio Cerro Pelado

Colegio Pascuala Rodríguez

IPTA Chichica

Nedrini

C.E. Mironó

C.E. Jengibre

C.E. Cerro Iglesias

IPTA Joaquina H. de Torrijos

Darién y Comarca Emberá Wounaan

CEBG Bilingüe Eugenio Pérez A.

Escuela Santa Fe

C.E. José del C. Mejía

C.E. Marco Alarcón (Metetí)

Comarca Guna Yala

CEBG Nele Kantule

C.E. Saila Olonibiguiña

Colegio Félix E. Oller

