Meduca da a conocer sedes regionales del PRAE para premedia y media

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer las escuelas sede por región educativa para la implementación del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), dirigido a estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de premedia y media que no lograron completar de manera satisfactoria entre una y tres asignaturas durante el calendario escolar 2025.

De acuerdo con la entidad, el programa se desarrollará del 5 de enero al 6 de febrero de 2026. Las clases tendrán una duración de 60 minutos y se impartirán de lunes a viernes en los centros educativos que cada región educativa designe como sede para la ejecución del PRAE.