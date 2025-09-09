Ministerio de la Mujer afronta recorte presupuestario en plena transición al Mides

El diputado Betserai Richards expresó su preocupación por la solicitud de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) de pagar a empresas que obtuvieron contratos directos durante la administración del exadministrador Luis Oliva. Richards advirtió sobre posibles irregularidades en estos contratos millonarios y solicitó mayor transparencia en las auditorías remitidas a la Contraloría General de la RepúblicaDurante la discusión, Richards recordó que Oliva enfrenta actualmente un proceso en el Ministerio Público y fue enfático en que cualquier desembolso debe estar respaldado por auditorías externas. El actual administrador de la AIG explicó que los contratos heredados fueron objeto de auditorías internas y que los informes con hallazgos se remitieron a la Contraloría. Además, precisó que no todos los servicios recibidos han sido honrados y que incluso se excluyó a una empresa de la solicitud presupuestaria tras detectarse irregularidades en el proceso.Richards insistió en que la revisión no puede limitarse a la propia institución, manifestando que 'algo como de yo con yo no garantiza transparencia'. También alertó sobre una posible violación a la Ley de Presupuesto, que prohíbe a las entidades públicas autorizar adquisiciones o pagos sin contar con asignación presupuestaria ni registro formal del gasto. El diputado solicitó que la Contraloría confirme si los más de 10 millones de dólares en contratos heredados cumplen con los requisitos legales antes de autorizar pagos.Mientras tanto, la AIG defendió que mantiene un proceso de depuración interna para evitar comprometer recursos en casos que presentan dudas o hallazgos de auditoría.