Mitradel anuncia Observatorio del Mercado Laboral durante reunión con la Capac

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) se reunió con la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz y su equipo en la sede del gremio empresarial.

La ministra presentó un informe de gestión en el que destacó el rol del sector construcción como generador de empleo en el país. También anunció la creación de una Academia de Inspectores, un proyecto que se desarrollará en coordinación con instituciones educativas para formar personal técnico especializado en inspección de obras.

Muñoz también adelantó que se abrirán nuevas posiciones para oficiales de seguridad en campo y resaltó el trabajo hecho con el Fondo de Seguridad y Salud Ocupacional.

La ministra anunció que lanzará el Observatorio del Mercado Laboral para facilitar insumos e información estratégica para la formulación y seguimiento de políticas de empleo y formación.

“Con este encuentro, la Capac reafirma que la seguridad de los trabajadores, el cumplimiento de reglas claras y la formación continua son pilares para una industria de la construcción más sólida y sostenible. El gremio mantiene su compromiso de impulsar un sector competitivo, que genere empleo de calidad y bienestar para quienes forman parte de él”, concluyó el gremio empresarial en un comunicado.