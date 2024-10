Mulino: ‘¿Trancar el país? Esa realidad no existe, no va’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que no permitirá el cierre del país por manifestaciones, previendo el descontento de colectivos sociales por decisiones que se tomen sobre el futuro del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

“Yo espero que no se tenga por qué recurrir a afectar a la ciudadanía con tranques y manifestaciones, etc. Ese es el recurso del que no tiene recursos para plantear propuestas coherentes y sustentadas”, afirmó Mulino. “La discusión es vital, por supuesto, yo no tengo ningún problema. Pero de ahí a que crean que van a trancar el país, esa realidad no existe, no va. Tenemos que discutir y salvar a la Caja de Seguro Social.”

Las declaraciones las hizo durante una conferencia de prensa efectuada el jueves, en la que el mandatario abordó diversos temas.