Muñoz sobre querella presentada por Conusi: ‘Es positiva, permitirá enviar todas las auditorías’ de los sindicatos

Para la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, la admisión de la Procuraduría General de la República de la denuncia presentada en su contra por la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi) “es positiva” porque le permitirá enviar a la entidad todas las auditorías internas que realizaron a los sindicatos panameños.

Muñoz reiteró la mañana de este martes 9 de septiembre que ella como administradora del Fondo de Capacitación Sindical no los entregará a los sindicatos hasta que no presenten los informes “en debida forma”.

Añadió en TVN Noticias que una cosa es presentar el informe, porque el papel lo aguanta todo, y otra cosa es sustentar los gastos que se efectuaron.

Este 5 de septiembre la Procuraduría admitió una denuncia de la Conusi presentada contra Muñoz por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

El recurso presentado por Conusi radica en que no se han pagado los fondos sindicales por parte del Ministerio de Trabajo.

En el mes de julio, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de manera preliminar, comprobó una lesión patrimonial contra el Estado panameño por alrededor de 5 millones de dólares luego de efectuar las auditorías internas a los sindicatos para determinar el uso real de los fondos.

Muñoz recordó que el decreto que regula el Fondo de Capacitación Sindical es muy específico sobre los rubros en los que se puede gastar.

“Y en el momento que te sales de ese perfil esta utilizando el fondo en indebida forma”, destacó.

La ministra resaltó que el decreto que regula el fondo establece que cuando la auditoría no corresponda se suspende la distribución para el siguiente periodo.

Enfatizó que el decreto la obliga a que desde el momento en que la auditoría preliminar indica una anomalía ella no puede entregar los fondos del siguiente periodo.