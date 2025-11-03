Sech confiesa que estuvo a punto de operarse, pero una llamada cambió su vida

Durante su visita, compartió con los concursantes sus experiencias dentro de la industria musical y reflexionó sobre diversos momentos personales que han marcado su vida. Entre ellos, destacó su proceso de transformación física , resultado de su disciplina con la dieta y el ejercicio.

El cantante panameño Sech visitó la reconocida casa de Alofoke Reality , donde compartió con los participantes del programa y ofreció su apoyo a su compatriota Gracie Bon , quien actualmente forma parte del reality dominicano.

Sech habló sobre su proceso físico y mental tras renunciar a una cirugía estética

El intérprete del éxito 911 reveló que viajó a Colombia con la intención de someterse a una cirugía estética, pero decidió cancelar el procedimiento a última hora tras enterarse de un trágico caso relacionado.

Según relató, había realizado todos los preparativos previos y conversado con el médico que lo atendería, pero el día antes de la operación recibió una llamada que cambió su decisión.

“Un amigo me dijo que otro amigo había muerto por hacerse esa operación, así que dejé eso así”, confesó el artista.

Tras esa experiencia, Sech contó que decidió apostar por un cambio natural y saludable.

“Yo dejé eso, hermano, y comencé a hacer lo que tenía que hacer. Dos años en eso, haciendo ejercicio, dieta... las odio, pero no hay de otra”, afirmó.

El intérprete también reflexionó sobre lo difícil que puede ser mantener una alimentación saludable, señalando que el control de la comida tiene un fuerte componente psicológico.

“Es muy difícil el tema de las dietas. Creo que es algo psicológico, porque cuando estás feliz o triste, siempre comes. Llenas cosas con la comida”, explicó.