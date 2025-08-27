$450 para pasantes, el nuevo programa que aprobó el Gobierno

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley N.° 29-25, que crea el <b>Programa de Pasantía</b>, una iniciativa destinada a generar oportunidades laborales para jóvenes panameños en el sector privado.<b>El programa está dirigido a personas de 18 a 25 años,</b> así como a menores de edad con título de educación media, procedentes de estudios secundarios, universitarios, técnicos o vocacionales. El propósito es que los beneficiarios adquieran experiencia práctica, <b>fortalezcan sus habilidades</b> y puedan acceder a empleos formales, al tiempo que se busca reducir la tasa de desempleo juvenil en el país.La participación será voluntaria tanto para los jóvenes como para las empresas y organizaciones no lucrativas, nacionales o internacionales, con sede en Panamá. <b>La cantidad de pasantes dependerá del tamaño de la planilla:</b>- Empresas de hasta 50 empleados podrán acoger hasta 2 pasantes.- De 51 a 100 trabajadores, hasta 4 pasantes.- Con 200 o más empleados, hasta un 3% de su fuerza laboral.El proyecto aclara que las pasantías <b>no podrán reemplazar empleos formales</b>. En caso de que una empresa desee incorporar a más jóvenes de los límites establecidos, deberá contar con la autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).La pasantía tendrá una duración máxima de un año y no generará relación laboral ni derechos sociales. Sin embargo, <b>cada participante recibirá una retribución mensual de B/.450.00,</b> que no será considerada salario y estará exenta de deducciones fiscales y de seguridad social.Además, las empresas podrán declarar este pago como gasto deducible para efectos fiscales.