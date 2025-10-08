A segundo debate, bandas independientes tendrán patronato y festival

El Proyecto de Ley No. 353, <b>que establece el marco legal y cultural de las bandas independientes, instituye su festival y crea su patronato,</b> fue discutido este miércoles en la <b>Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional.</a></b><b>Benicio Robinson, proponente de la iniciativa legislativa</b>, destacó el rol de las bandas independientes, y cómo en los últimos 40 años han logrado aglutinar más de 30 mil adherentes a través de las diversas agrupaciones en todo el país.Destacó que es a través de la música, la dedicación y jóvenes de diferentes estratos sociales que hacen música empíricamente y, a la vez, socialmente significan mucho para poder que estos jóvenes estén ocupados en algo donde existen profesionales.<b>Proyecto de Ley No. 353 fue aprobado en primer debate</b><b>Con la modificación de 12 artículos, el Proyecto de Ley No. 353</b>, que establece el marco legal y cultural de las bandas independientes, instituye su festival y crea su patronato, fue aprobado de manera unánime por los comisionados.Antes de la votación, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-bloise">el diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación</a></b>, explicó que en la primera etapa de discusión de esta iniciativa estuvo en contra debido a una serie de artículos inviables.Agregó que con las modificaciones realizadas se agregan temas de transparencia y fiscalización.<i>'Esta comisión ha hecho un trabajo importante en materia educativa, sin embargo, no podemos dejar atrás el aspecto cultural. No podemos negarle el aporte que hacen las bandas independientes a la cultura nacional',</i> dijo Bloise.El Proyecto de Ley fue aprobado con 8 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, y<b> ahora pasará al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.</b>