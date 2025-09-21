  1. Inicio
Nacional

Adulta mayor de 84 años desaparece en Capira; Sinaproc coordina operativo

Desde la madrugada del sábado 20 de septiembre, autoridades y moradores trabajan para dar con el paradero de una mujer de 84 años desaparecida en Limón Rural.
Por
Adriana Berna
  • 21/09/2025 10:58
El organismo de protección civil lidera la búsqueda en la comunidad de El Cacao con apoyo de la Policía, Bomberos, Cruz Roja Panameña y residentes de la zona.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que desde tempranas horas de ayer sábado 20 de septiembre se mantiene la búsqueda de una adulta mayor de 84 años, reportada como desaparecida en el sector de El Cacao, distrito de Capira, específicamente en el área de Limón Rural.

De acuerdo con la entidad, en las labores participan equipos de búsqueda y rescate del Sinaproc con el apoyo de la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), la Cruz Roja Panameña y moradores de la comunidad.

Las autoridades destacaron que las operaciones se desarrollan por tierra y con apoyo de guías locales para cubrir áreas de difícil acceso en la zona rural.

