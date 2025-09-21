Adulta mayor de 84 años desaparece en Capira; Sinaproc coordina operativo

El<b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil"> Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) </a></b>informó que desde tempranas horas de ayer sábado 20 de septiembre se mantiene la búsqueda de una <b>adulta mayor de 84 años, reportada como desaparecida en el sector de El Cacao</b>, distrito de Capira, específicamente en el área de Limón Rural.De acuerdo con la entidad, en las labores participan equipos de búsqueda y rescate del Sinaproc con el apoyo de la<b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional"> Policía Nacional</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP)</a></b>, la<b><a href="/tag/-/meta/cruz-roja"> Cruz Roja Panameña</a></b> y moradores de la comunidad.Las autoridades destacaron que las operaciones <b>se desarrollan por tierra y con apoyo de guías locales para cubrir áreas de difícil acceso en la zona rural</b>.