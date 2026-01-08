Pago de intereses del Cepaden sigue pendiente pese a aprobación de la ley

La Coordinadora de Jubilados Fecha se mantiene en alerta máxima ante la falta de pago de los intereses del Cepaden, pese a que la ley correspondiente ya fue aprobada por la Asamblea Nacional y aún espera el refrendo del presidente José Raúl Mulino.

Según Héctor Ávila, director de la Coordinadora de Jubilados, la paciencia está llegando a su límite. Aunque han esperado de manera pacífica durante años, advirtió que no existe excusa válida para que el pago siga retrasándose.

“El peor enemigo de los jubilados es el tiempo. No queremos morir sin ver ese dinero por el que hemos luchado tantos años”, expresó.

Ávila no descartó que, de continuar la demora, los jubilados adopten acciones de fuerza en los próximos días. Señaló además que el gremio ha presentado alternativas al Gobierno, pero hasta ahora no han recibido una respuesta positiva.

Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la ley que ordena el pago de los intereses del Cepaden, explicó que el monto adeudado ronda los 500 millones de dólares, recursos que permitirían mejorar la calidad de vida de los jubilados y dinamizar la economía, ya que el dinero sería puesto en circulación.

Sucre hizo un llamado al Gobierno para que busque los fondos necesarios y evite que los jubilados se vean obligados a cerrar calles o realizar protestas, lo que podría afectar a terceros e incluso derivar en situaciones lamentables, tomando en cuenta que muchos de los beneficiarios presentan delicados problemas de salud.

“Hacemos un llamado al presidente Mulino para que firme cuanto antes la ley y autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a gestionar los recursos necesarios para cumplir con el pago de los intereses del Cepaden”, recalcó el diputado.

El diputado destacó que los jubilados no han sido intransigentes, pues han mostrado disposición a aceptar bonos redimibles y descuentos, siempre que el dinero les sea entregado lo antes posible.