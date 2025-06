Alcaldesa de Pinogana permanece refugiada en Israel en medio del conflicto

En medio de los bombardeos entre Irán e Israel, la alcaldesa del distrito de Pinogana, Nadine González, envió un mensaje de tranquilidad a sus familiares, colegas y ciudadanos, asegurando que se encuentra bien, aunque en una situación difícil.

González, al igual que otras autoridades municipales panameñas, se encuentra en Israel participando en un programa de liderazgo auspiciado por ese país. Sin embargo, el estallido del conflicto bélico ha impedido su salida, obligándolos a permanecer resguardados.

“Disculpen no haberme reportado antes. Les pido gracias a cada uno por sus múltiples ‘chats’, no tienen idea lo bien que me hace sentir en este momento”, expresó la alcaldesa a través de un mensaje difundido en redes sociales y canales oficiales. Añadió que se encuentra “en tierra santa, en Israel” y que confía en que pronto podrá regresar y reencontrarse con sus seres queridos.

Actualmente, González está alojada en un campus universitario, el cual ha sido acondicionado como refugio para proteger a los visitantes internacionales. “Sepan que estamos bien, bien atendidos. A seguir orando mucho para que llegue la paz a este territorio”, agregó.

La alcaldesa describió la experiencia como una vivencia que marcará su vida: “Lo que sí estoy segura es que uno regresa valorando mucho más el país que tiene y de verdad que no hay nada como vivir en paz”.

El conflicto entre Irán e Israel ha escalado en los últimos días, dejando a miles de personas bajo alerta y provocando la suspensión de vuelos, así como el cierre temporal de varios puntos fronterizos. En ese contexto, la situación de las autoridades panameñas atrapadas ha generado preocupación a nivel nacional.