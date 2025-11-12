Alerta Amber: nuevas reglas para difusión de imágenes de menores desaparecidos en Panamá

De acuerdo con la información oficial, una vez que un menor sea localizado y recuperado, se emitirá un comunicado público para informar a la población. Dichos comunicados permanecerán disponibles por un máximo de 48 horas, con el único fin de mantener a la ciudadanía al tanto de los resultados de las alertas activadas.Cada publicación incluirá las iniciales del menor, el tipo de desaparición, la fecha en que se reportó su ausencia y la fecha de su localización. Las autoridades recalcaron que la redacción de estos informes se realizará de manera que preserve la identidad de los niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento con la Ley 285 de 2022 sobre protección a la niñez.