PANAMÁ

Alerta Amber: nuevas reglas para difusión de imágenes de menores desaparecidos en Panamá

Panamá refuerza derechos de la niñez con nuevas normas de alerta Amber.
Panamá refuerza derechos de la niñez con nuevas normas de alerta Amber. Victoria / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/11/2025 09:40
Con el objetivo de proteger la identidad y seguridad de niños, niñas y adolescentes, Panamá modificó los protocolos de la alerta Amber.

Las autoridades encargadas de la alerta Amber en Panamá informaron a la ciudadanía que, a partir de la aplicación de la Ley No. 469 de 8 de mayo de 2025, las imágenes de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos solo serán difundidas mientras la alerta se mantenga activa, dentro del periodo de 24 horas establecido por la normativa.

La medida busca proteger el derecho a la intimidad y la seguridad de los menores de edad, evitando la exposición innecesaria de su identidad una vez concluido el proceso de búsqueda.

Detalles de los comunicados por Alerta Amber

De acuerdo con la información oficial, una vez que un menor sea localizado y recuperado, se emitirá un comunicado público para informar a la población.

Dichos comunicados permanecerán disponibles por un máximo de 48 horas, con el único fin de mantener a la ciudadanía al tanto de los resultados de las alertas activadas.

Cada publicación incluirá las iniciales del menor, el tipo de desaparición, la fecha en que se reportó su ausencia y la fecha de su localización.

Las autoridades recalcaron que la redacción de estos informes se realizará de manera que preserve la identidad de los niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento con la Ley 285 de 2022 sobre protección a la niñez.

