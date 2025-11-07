¿Sabes dónde denunciar una desaparición? Así funciona la Alerta Amber en Panamá

El Ministerio de Seguridad Pública (Miniseg) asumió el control de la Alerta Amber en Panamá, en el marco de la Ley No. 469 de 8 de mayo de 2025, que regula y actualiza varios procedimientos con el fin de mejorar su funcionamiento.

Esta alerta es una herramienta clave para la difusión inmediata de casos de evasión, sustracción, desaparición o paradero desconocido de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades destacan que su objetivo principal es lograr una reacción rápida y coordinada entre las instituciones y la ciudadanía.

De acuerdo con las autoridades, la evasión de menores de edad representa la mayoría de los casos registrados. Además, se ha detectado que muchos padres o tutores demoran horas o incluso días en presentar la denuncia, lo que reduce las posibilidades de localizar al menor.

Por ello, el Ministerio exhorta a los padres o responsables a reportar de inmediato cualquier desaparición, incluso si aún no se considera una denuncia formal.