¿Sabes dónde denunciar una desaparición? Así funciona la Alerta Amber en Panamá

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció el traspaso de la Alerta Amber al Ministerio de Seguridad Pública, el ministro <b>Frank Ábrego</b> informó que se han sostenido reuniones con la <b><a href="/tag/-/meta/asep-autoridad-de-servicios-publicos">Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)</a></b> para que las empresas de telefonía logren un acuerdo que permita <b>implementar un nuevo sistema de alertas.</b>Este sistema buscará colaborar con el Sistema Nacional de Protección Civil y otras entidades para enviar informaciones importantes de forma simultánea a todos los teléfonos móviles del país, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia o desapariciones.