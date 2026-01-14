Alerta por fórmulas infantiles: Minsa aclara si los productos retirados en Argentina llegaron a Panamá

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó que los lotes de fórmulas infantiles de Nestlé retirados recientemente en Argentina y Países Bajos por una posible contaminación no han ingresado al mercado panameño, descartando así cualquier riesgo para los consumidores en el país.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras una revisión técnica exhaustiva realizada por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV), se comprobó que los productos Nestlé NAN Optipro 1 con HMO, en presentaciones de 400 y 800 gramos, así como Nestlé Alfamino, no tienen a Argentina como país de fabricación en los lotes que se comercializan actualmente en Panamá.

En consecuencia, las autoridades sanitarias señalaron que estos productos son considerados aptos para el consumo humano y no representan ningún riesgo para la salud, especialmente para la población infantil.

El Minsa también aclaró que, tras la inspección de los productos disponibles en el país, el único con origen en los Países Bajos es NAN Expert Pro Sin Lactosa, correspondiente al RSI 182419. Luego de su evaluación, se confirmó que estos lotes tampoco presentan riesgo alguno y que su consumo es seguro.

La alerta internacional surgió luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), dependiente del Ministerio de Salud de Argentina, informara sobre el retiro voluntario de 11 lotes de Nestlé NAN Optipro 1 con HMO y Nestlé Alfamino, debido a una posible contaminación con la toxina cereulida, producida por la bacteria Bacillus cereus, la cual puede provocar trastornos gastrointestinales.

Ante este escenario, el Minsa reiteró que mantendrá una vigilancia permanente sobre el ingreso, distribución y comercialización de productos lácteos infantiles en el país, y exhortó a la población a mantener la calma y a verificar la información únicamente a través de fuentes oficiales.