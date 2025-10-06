Alerta por mareas máximas en el Pacífico panameño: Sinaproc pide precaución

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)</a></b> emitió este lunes un aviso de prevención a la población cercana de la<b> Costa Pacífica panameña ante la llegada de mareas máximas </b>que alcanzarán alturas significativas en los próximos días.El fenómeno, basado en análisis científicos, <b>tendrá lugar entre el martes 7 y el sábado 11 de octubre de 2025. </b>Se espera que las mareas alcancen una altura máxima de hasta 17.9 pies (5.46 metros).<b>Pico de la marea alta y cobertura del aviso de prevención</b>La máxima altura de 17.9 pies está prevista para la madrugada del jueves 9 de octubre, a las 4:56 a.m. El aviso cubre toda la Costa Pacífica de la República de Panamá y estará vigente desde las 3:30 a.m. del 7 de octubre hasta las 6:57 p.m. del 11 de octubre.<b>Riesgo de inundaciones por lluvias</b>Sinaproc enfatiza que el principal riesgo es la coincidencia de estas mareas altas con lluvias, lo que podría incrementar los niveles de agua de ríos y quebradas cercanas y generar inundaciones en zonas vulnerables.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/once-personas-afectadas-por-inundaciones-en-boquete-tras-fuertes-lluvias-CL16485700" target="_blank">Este aviso de vigilancia coincide con una emergencia en las provincias de Chiriquí y Veraguas, debido a intensas lluvias.</a></b><b>Recomendaciones de Sinaproc a la población</b>Las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar medidas preventivas:<b>Evitar actividades marítimas: </b>Se recomienda evitar la pesca artesanal, la navegación de embarcaciones pequeñas y las actividades de recreación en áreas costeras durante los horarios de marea alta.<b>Comunidades cercanas a ríos: </b>Los residentes en estas zonas deben mantenerse atentos al incremento de los niveles de agua.<b>Seguridad en navegación:</b> Quienes deban navegar deben asegurarse de que sus equipos estén en buen estado y llevar chalecos salvavidas.La población debe mantenerse informada a través de los canales oficiales del SINAPROC y seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades competentes.Para cualquier emergencia, se recuerda a la población utilizar las <b>Líneas de Emergencia 520-4426 o 911.</b>