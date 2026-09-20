AMP monitorea colisión de buque panameño en aguas de Singapur

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este domingo que monitorea el incidente ocurrido en las cercanías de las aguas territoriales de Singapur, que involucró a la nave granelera de bandera panameña M/N First Margaux y una embarcación pesquera china.

De acuerdo con la comunicación oficial, tras establecer contacto telefónico con el Oficial de Protección de la Compañía (CSO, por sus siglas en inglés), se confirmó que el buque panameño no sufrió daños estructurales como resultado de la colisión.

La otra nave involucrada sí presentó afectaciones en su estructura, aunque logró mantenerse a flote y continúa navegando por sus propios medios hacia el próximo puerto, donde se realizarán las reparaciones necesarias.

AMP destacó que ambas tripulaciones se encuentran en buen estado de salud y a salvo, descartando cualquier afectación personal producto del incidente.

Además subrayó que continuará monitoreando el desarrollo del caso en estricto apego a las normativas internacionales de seguridad de la navegación, reafirmando su compromiso con la protección de la vida humana en el mar y la seguridad operacional de la flota panameña.