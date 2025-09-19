  1. Inicio
PANAMÁ

Aprehenden a dos exfuncionarios del IFARHU por caso de auxilios económicos

Avanzan las investigaciones en relación al caso de los auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.
Por
Kathyria Caicedo
  • 19/09/2025 11:14
Desarticulan grupo delictivo conformado por exfuncionarios del Ifarhu, relacionados al caso de los auxilios económicos.

La Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo la Operación Retorno 2.0 en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, con el objetivo de desarticular un grupo criminal.

Durante esta diligencia se logró la aprehensión de dos exfuncionarios del IFARHU (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos). Uno de ellos es el actual representante del corregimiento de Barrio Colón en La Chorrera.

Según informó el Ministerio Público, a los aprehendidos se les investiga por la presunta comisión del delito de peculado, que es un delito contra la administración pública. Este caso está relacionado con la entrega irregular de auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.

Durante la aprehensión, la fiscalía realizó una serie de diligencias entre ellas, tres allanamientos en los que se decomisaron posibles evidencias del caso.

Actualmente, por el caso de los auxilios económicos se mantiene detenido Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, imputado por los delitos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

