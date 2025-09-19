Aprehenden a dos exfuncionarios del IFARHU por caso de auxilios económicos

Durante esta diligencia se logró la aprehensión de dos exfuncionarios del IFARHU (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos). Uno de ellos es el actual representante del corregimiento de Barrio Colón en La Chorrera.

La Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo la Operación Retorno 2.0 en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, con el objetivo de desarticular un grupo criminal.

Según informó el Ministerio Público, a los aprehendidos se les investiga por la presunta comisión del delito de peculado, que es un delito contra la administración pública. Este caso está relacionado con la entrega irregular de auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.

Durante la aprehensión, la fiscalía realizó una serie de diligencias entre ellas, tres allanamientos en los que se decomisaron posibles evidencias del caso.

Actualmente, por el caso de los auxilios económicos se mantiene detenido Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, imputado por los delitos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.