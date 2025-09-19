Aprehenden a dos exfuncionarios del IFARHU por caso de auxilios económicos

La <b>Policía Nacional</b> y el <b>Ministerio Público</b> llevaron a cabo la <b>Operación Retorno 2.0</b> en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, con el objetivo de desarticular un grupo criminal.Durante esta diligencia se logró la aprehensión de <b>dos exfuncionarios del<a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos"> IFARHU</b> </a><b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">(Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos).</a> </b>Uno de ellos es el actual representante del corregimiento de Barrio Colón en La Chorrera.