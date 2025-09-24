Aprehenden a funcionario del Municipio de Panamá por abuso de poder

A través de comunicado de prensa, la <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción </a></b> informó de la aprehensión de dos personas como parte de la Operación Antro. En las diligencias judiciales, que se desarrollaron durante la madrugada de este miércoles en el <b>distrito de Arraiján y en el corregimiento de Don Bosco, en Panamá</b>, se dio con la aprehensión de dos personas, entre ellos un funcionario del <b><a href="/tag/-/meta/municipio-de-panama">Municipio de Panamá</a></b>. Por el presunto delito contra la administración pública en su modalidad de concusión.Detalla la nota de prensa que la investigación relacionada a estas diligencias, iniciaron el 9 de mayo de 2024, tras denuncia presentada por el <b>Municipio de Panamá</b> que indicaba que un grupo de <b>funcionarios municipales solicitaban dinero a dueños de comercio</b> dedicados a actividades nocturnas y ventas de licores, a cambio de no cerrarle los locales, y evitar el comiso de las bebidas alcohólicas. La denuncia indicaba que estas personas cobraban de 300 a 400 dólares.Adicional, continúan las diligencias para ubicar a otras personas relacionadas a este caso.