Aprehenden a funcionario del Municipio de Panamá por abuso de poder

A través de comunicado de prensa, la Fiscalía Anticorrupción informó de la aprehensión de dos personas como parte de la Operación Antro.

En las diligencias judiciales, que se desarrollaron durante la madrugada de este miércoles en el distrito de Arraiján y en el corregimiento de Don Bosco, en Panamá, se dio con la aprehensión de dos personas, entre ellos un funcionario del Municipio de Panamá. Por el presunto delito contra la administración pública en su modalidad de concusión.

Detalla la nota de prensa que la investigación relacionada a estas diligencias, iniciaron el 9 de mayo de 2024, tras denuncia presentada por el Municipio de Panamá que indicaba que un grupo de funcionarios municipales solicitaban dinero a dueños de comercio dedicados a actividades nocturnas y ventas de licores, a cambio de no cerrarle los locales, y evitar el comiso de las bebidas alcohólicas. La denuncia indicaba que estas personas cobraban de 300 a 400 dólares.

Adicional, continúan las diligencias para ubicar a otras personas relacionadas a este caso.