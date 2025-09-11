Aprehenden a representante y extesoreros por presunto mal manejo de fondos en Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro

La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, detuvieron a tres personas involucradas en presunto delito de peculado, como parte de la denominada operación “Comunidad”.

Esta investigación, según la Procuraduría, se centra en el presunto uso indebido de fondos del Programa de Interés Social entre 2019-2024.

Las diligencias de allanamiento y registro se llevaron a cabo en las provincias de Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro.

En estas diligencias, se aprehendió a un representante y a dos extesoreros, mientras se recopilaron indicios relacionados con las investigaciones, destacó la Procuraduría.

En La Chorrera, Panamá Oeste, fue detenido el representante actual del corregimiento Arosemena, Mario Jaén, y el extesorero de la comunidad, ambos señalados por presunto mal manejo de fondos destinados a la junta comunal, ocasionando un perjuicio patrimonial de 671 mil 926 dólares con 83 centésimos.

Por su parte, en Bocas del Toro, la Fiscalía Anticorrupción aprehendió al extesorero de Tolé, requerido dentro de las investigaciones por peculado, tras causar un daño patrimonial de 880 mil dólares al Estado.

Las investigaciones se originaron a raíz de denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización.