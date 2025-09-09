Tribunal revoca medida cautelar y ordena detención provisional de exrepresentante de Nueva Gorgona

La Procuraduría General de la Nación informó la tarde de este martes 9 de septiembre que un Tribunal Superior de Apelaciones revocará la medida cautelar de reporte periódico a la exrepresentante del corregimiento de Nueva Gorgona, por lo que se ordenó su detención provincial.

El Tribunal Superior de Apelaciones escuchó este 9 de septiembre los planteamientos de la Fiscalía Anticorrupción para que se revocará la medida.

La exfuncionaria es investigada por un supuesto caso de peculado doloso relacionado al uso de fondos de la descentralización en el Programa de Interés Social.

De acuerdo con las investigaciones, este supuesto peculado doloso causó una lesión patrimonial en contra el Estado panameño por el orden de los 304 mil 713 dólares con 14 centésimos.

Antes de que se le revocará la medida la edil tenía las medidas cautelares de reporte periódico, entre otras.

La investigación se originó tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, debido a la falta de sustentación en los gastos de fondos públicos entregados.

Esta funcionaria fue aprehendida hace dos semanas y recibió las medidas cautelares este 26 de agosto.