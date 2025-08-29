Caso Listo Wallet | Fiscalía apela las medidas cautelares impuestas a Luis Oliva y Budy Attie

La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Anticorrupción apeló la medida cautelar impuesto al exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva y el empresario Budy Attie. Por lo que, la audiencia de apelación en el Tribunal Superior de Apelaciones se efectuará este miércoles 10 de septiembre, a las 2:00 p.m. El juez de garantía Luis Ceballos ordenó la noche de este 28 de agosto el reporte periódico los días 14 y 28 de cada mes y prohibición de salida del país a Oliva y Attie.

Además, impuso esas mismas medidas cautelares a la abogada Janice Becerra, quien también es investigada por el caso Fintek. La investigación del caso Fintek se remonta al sistema de vales digitales usados durante la pandemia por la covid-19.

Este caso supuestamente está relacionado a las deudas sin pagar a comerciantes y proveedores durante el gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo. Oliva y Attie fueron imputados por los cargos de asociación ilícita para delinquir, peculado y corrupción de servidores públicos.

Mientras que Becerra fue imputada por peculado y asociación ilícita para delinquir. Becerra, Oliva y Attie fueron aprehendidos en la mañana de este miércoles 27 de agosto tras diligencias de allanamiento en Parque Lefevre, San Francisco, Punta Pacífica y Brisas del Golf, en San Miguelito.

Aunque Ceballos imputó a Oliva, Becerra y Attie decretó ilegal la aprehensión de las tres personas. Además, le negó a la Fiscalía Anticorrupción su petición de detención provisional. En esta investigación hay una cuarta persona vinculada: el empresario Ralph Attie, hermano de Budy, quien no asistió a las audiencias, ya que se encuentra en el hospital.