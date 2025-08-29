Caso Listo Wallet | Fiscalía apela las medidas cautelares impuestas a Luis Oliva y Budy Attie

La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Anticorrupción apeló la medida cautelar impuesto al exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva y el empresario Budy Attie.Por lo que, la audiencia de apelación en el Tribunal Superior de Apelaciones se efectuará este miércoles 10 de septiembre, a las 2:00 p.m.El juez de garantía Luis Ceballos ordenó la noche de este 28 de agosto el reporte periódico los días 14 y 28 de cada mes y prohibición de salida del país a Oliva y Attie.