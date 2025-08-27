Peculado millonario: Audiencias por presuntos desvíos de $2.1 millones se harán hoy

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, informó que este miércoles se desarrollarán audiencias de control de garantías contra ocho exfuncionarios aprehendidos durante la Operación Comunidad.

A los exfuncionarios se les acusa de presunta vinculación con delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Las aprehensiones se realizaron en operativos simultáneos con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, en varias comunidades de Los Santos, Coclé, Colón y Panamá Oeste.

En los casos investigados, la lesión patrimonial total al Estado asciende a B/.2,157,379.90, correspondientes a fondos asignados a diferentes Juntas Comunales y programas sociales:

El Carate (Los Santos): B/.454,184.30 – aprehensión de un extesorero.

Río Hato (Coclé): B/.174,473.37 – aprehensión de una exrepresentante y un extesorero (periodo 2021-2024).

Cristóbal Este (Colón): B/.1,095,291.39 – aprehensión de un exrepresentante y un extesorero.

Trinidad (Capira, Panamá Oeste): B/.128,717.70 – aprehensión de un exrepresentante.

Nueva Gorgona (Panamá Oeste): B/.304,713.14 – aprehensión de un exrepresentante y un extesorero.

Las investigaciones se originaron tras denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización, debido a la falta de sustentación en los gastos de fondos públicos entregados a las autoridades comunales.

Con estas acciones, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y con la defensa de los intereses del Estado, impulsando investigaciones que buscan frenar el mal uso de los fondos destinados al desarrollo comunitario.