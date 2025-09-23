Arranca proceso de revocatoria de mandato a Mayer Mizrachi: se requieren más de 217 mil firmas

El <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b> autorizó desde ayer el inicio del proceso de <b>recolección de firmas para respaldar la solicitud de revocatoria de mandato en contra de <a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a></b>, alcalde del distrito de Panamá electo por el Partido Popular.La resolución establece que el proponente de la moción, tendrá <b>120 días calendario</b> para recolectar el <b>30% de firmas del padrón electoral</b> de la circunscripción, equivalente a <b>217.322 apoyos válidos</b>, según los datos del padrón final de mayo de 2024.Previo a la recolección, los activistas designados deberán cumplir un periodo de capacitación de dos semanas. Una vez agotada esta etapa, <b>se dará inicio formal a la recolección de firmas</b>.