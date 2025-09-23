Arranca proceso de revocatoria de mandato a Mayer Mizrachi: se requieren más de 217 mil firmas

El Tribunal Electoral (TE) autorizó desde ayer el inicio del proceso de recolección de firmas para respaldar la solicitud de revocatoria de mandato en contra de Mayer Mizrachi, alcalde del distrito de Panamá electo por el Partido Popular.

La resolución establece que el proponente de la moción, tendrá 120 días calendario para recolectar el 30% de firmas del padrón electoral de la circunscripción, equivalente a 217.322 apoyos válidos, según los datos del padrón final de mayo de 2024.

Previo a la recolección, los activistas designados deberán cumplir un periodo de capacitación de dos semanas. Una vez agotada esta etapa, se dará inicio formal a la recolección de firmas.