Raúl Pineda niega lujos y abre su oficina paralela a ‘La Estrella de Panamá’

El diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aclaró los recientes señalamientos sobre su ‘búnker VIP’ en la Asamblea Nacional, asegurando que la información difundida por algunos medios locales sobre supuestos “lujos” y espacios amplios es falsa y malintencionada. En sus declaraciones a La Estrella de Panamá, Pineda detalló que el despacho es la mitad del tamaño de un despacho regular, con un baño modesto y espacio para dos secretarias. “Todos los muebles que están aquí los compramos nosotros; la televisión la compré yo porque la Asamblea no tenía”, afirmó.

La polémica inició cuando el diputado Ernesto Cedeño del Partido Movimiento Otro Camino (MOCA) denunció que mientras algunos de sus colegas cuentan con hasta cuatro despachos, otros deben conformarse con uno solo en edificios deteriorados. El diputado del PRD también indicó que la oficina es gemela con la del diputado Benicio Robinson y que no cuenta con salas para 10 o 12 personas, ni lujos, como se afirmó en algunos medios. Según el diputado de San Miguelito, solicitó esta oficina en el edificio viejo para tener mayor accesibilidad al pleno, a las comisiones y a los ciudadanos, y que no es el único legislador con despacho alterno. “Si usted va a la Asamblea y pide una oficina, y hay espacio, el presidente se la asigna. Yo solicité esto y nos lo dieron”, señaló.