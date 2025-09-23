  1. Inicio
Raúl Pineda niega lujos y abre su oficina paralela a ‘La Estrella de Panamá’

Pineda afirmó a La Estrella de Panamá que otros diputados también tienen oficinas alternas y con más lujos. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 23/09/2025 19:01
El diputado responde a críticas de supuestos privilegios en la Asamblea, negando lujos en su despacho alterno.

El diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aclaró los recientes señalamientos sobre su ‘búnker VIP’ en la Asamblea Nacional, asegurando que la información difundida por algunos medios locales sobre supuestos “lujos” y espacios amplios es falsa y malintencionada.

En sus declaraciones a La Estrella de Panamá, Pineda detalló que el despacho es la mitad del tamaño de un despacho regular, con un baño modesto y espacio para dos secretarias.

“Todos los muebles que están aquí los compramos nosotros; la televisión la compré yo porque la Asamblea no tenía”, afirmó.

Espacio de la segunda oficina del diputado Raúl Pineda, ubicada en el edificio viejo de la Asamblea Nacional. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La polémica inició cuando el diputado Ernesto Cedeño del Partido Movimiento Otro Camino (MOCA) denunció que mientras algunos de sus colegas cuentan con hasta cuatro despachos, otros deben conformarse con uno solo en edificios deteriorados.

El diputado del PRD también indicó que la oficina es gemela con la del diputado Benicio Robinson y que no cuenta con salas para 10 o 12 personas, ni lujos, como se afirmó en algunos medios.

Según el diputado de San Miguelito, solicitó esta oficina en el edificio viejo para tener mayor accesibilidad al pleno, a las comisiones y a los ciudadanos, y que no es el único legislador con despacho alterno.

“Si usted va a la Asamblea y pide una oficina, y hay espacio, el presidente se la asigna. Yo solicité esto y nos lo dieron”, señaló.

El diputado del PRD aclara que su oficina alterna en la Asamblea es modesta y sin beneficios especiales. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Asimismo, negó categóricamente que allí se guarden documentos relacionados con expedientes personales, como los del caso judicial de su hijo, y calificó esas afirmaciones como “bajas y falsas”.

El diputado también informó que en su despacho alterno trabajan cuatro personas: él y tres secretarias, mientras que en su despacho oficial, cuenta con un equipo de seis técnicos.

“Aquí un montón de diputados tienen oficinas alternas y le puedo asegurar que todas las oficinas de otros diputados son mejores que esta”, recalcó.

Con información de Lourdes García Armuelles.

