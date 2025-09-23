¿Qué dijo Trump frente a la ONU? Conoce todos los puntos claves de su discurso

<b>Economía interna:</b> Aseguró que 'la inflación ha sido derrotada', que la bolsa marcó '48 récords recientes' y que los salarios suben 'al ritmo más rápido en 60 años'. Dijo haber atraído <b>US$17 billones</b> en nuevas inversiones en ocho meses y reivindicó 'los mayores recortes de impuestos y de regulación' en la historia del país.<b>Frontera y migración:</b> Afirmó que por <b>cuatro meses seguidos</b> el número de 'ingresos ilegales' fue <b>cero</b>, con la política de 'detener y deportar'. Acusó a la <b>ONU</b> de 'financiar' la entrada de migrantes a Estados Unidos (citó partida de <b>US$372 millones</b> en 2024) y dijo que Europa vive 'una invasión'.<b>Ataque a Irán y cese de hostilidades:</b> Reveló la llamada <b>'Operación Midnight Hammer'</b>, en la que 'siete bombarderos B-2' lanzaron 'catorce bombas de 30.000 libras' contra 'la instalación nuclear clave de Irán', 'obliterándola'. Añadió que, tras ello, medió el fin de una '<b>guerra de 12 días</b>' entre <b>Israel e Irán</b>. (Planteó que 'ningún otro país' podría haberlo hecho).<b>Gaza y rehenes:</b> Dijo trabajar por un <b>alto el fuego inmediato</b> en <b>Gaza</b>, criticó el reconocimiento 'unilateral' de un <b>Estado palestino</b> por 'recompensar a Hamás' y exigió 'liberar a todos los rehenes ahora', incluidos '38 cuerpos'.<b>Ucrania:</b> Afirmó que la guerra 'nunca habría empezado' con él en la Casa Blanca. Señaló que <b>China e India</b> financian a <b>Rusia</b> comprando petróleo, y que varios países de <b>la OTAN</b> 'no han cortado' energía rusa. Amenazó con <b>aranceles</b> si Moscú no está listo para un acuerdo y pidió a Europa 'dar un paso al frente'.<b>OTAN y seguridad:</b> Sostuvo que en junio 'casi todos' los miembros de la <b>OTAN</b> se comprometieron, 'a su pedido', a elevar el gasto del <b>2% al 5% del PIB</b>. (Lo presentó como un salto histórico para fortalecer la alianza).<b>Crítica frontal a la ONU:</b> Dijo que 'no estuvo' para ayudar en sus supuestas mediaciones de paz, que 'solo escribe cartas enérgicas' y 'no actúa'. Ironizó con 'un teleprompter y una escalera mecánica defectuosos'.<b>'Siete guerras terminadas':</b> Enumeró pares de países donde, según él, logró acuerdos o ceses (entre otros: <b>Camboya–Tailandia, Kosovo–Serbia, Congo–Ruanda, Pakistán–India, Israel–Irán, Egipto–Etiopía, Armenia–Azerbaiyán</b>).<b>Crimen organizado y narcotráfico:</b> Dijo haber designado <b>carteles</b> como <b>organizaciones terroristas extranjeras</b> y citó específicamente a <b>MS-13</b> y <b>Tren de Aragua</b>. Aseguró que está usando 'el poder supremo del Ejército' contra 'redes venezolanas dirigidas por Nicolás Maduro' y prometió 'hacerlas desaparecer'.<b>Energía y clima:</b> Arremetió contra las 'renovables' ('no funcionan'), defendió <b>fósiles</b> y <b>nuclear</b>, calificó el <b>Acuerdo de París</b> de 'falso' y el <b>cambio climático</b> de 'la mayor estafa'. Prometió abastecer de energía 'limpia, abundante y barata' (así la definió, incluyendo 'carbón limpio y hermoso').<b>Armas biológicas e IA:</b> Propuso liderar un esfuerzo internacional para <b>hacer cumplir la Convención sobre Armas Biológicas</b> con un <b>sistema de verificación mediante IA</b> 'confiable para todos', e invitó a la ONU a tener 'un papel constructivo'.<b>Comercio y aranceles:</b> Defendió los <b>aranceles</b> como herramienta para 'seguridad y soberanía', anunció medidas contra <b>Brasil</b> por 'censura y corrupción judicial que afectan a ciudadanos estadounidenses', y reclamó <b>reciprocidad</b> en el comercio.<b>Libertades y religión:</b> Llamó a defender la <b>libertad de expresión</b> y la <b>libertad religiosa</b>, señalando que el <b>cristianismo</b> sería 'la religión más perseguida'.