Foro Económico Mundial invita a Panamá a Davos 2026

El <b><a href="/tag/-/meta/wef-foro-economico-mundial-world-economic-forum-">Foro Económico Mundial (WEF)</a></b> reconoció el liderazgo del <b>presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, y la <b>estabilidad económica de Panamá</b> como un destino seguro para la inversión internacional. El mandatario fue formalmente invitado a participar en la <b>reunión anual del WEF 2026</b>, que se llevará a cabo del <b>19 al 23 de enero en Davos-Klosters, Suiza</b>.La invitación fue entregada por <b>Marisol Argueta</b>, responsable de América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial. En la misiva dirigida a Mulino, <b>Peter Brabeck-Letmathe</b>, Presidente interino del Consejo de Administración del WEF, y <b>Borge Brende</b>, Presidente del Foro, destacaron la relevancia de la participación de Panamá y del mandatario en la cita internacional.El <b>evento de 2026</b> abordará como tema central el entorno <b>geoeconómico y geopolítico en constante cambio</b>, en el que líderes empresariales y gubernamentales deberán enfrentar nuevas incertidumbres y generar estrategias innovadoras para promover prioridades compartidas a nivel global.Brabeck-Letmathe y Brende resaltaron que el liderazgo de Mulino en la <b>promoción de la seguridad económica, la estabilidad institucional y la sostenibilidad</b> posiciona a Panamá como un actor clave en la <b>resiliencia global</b> y la <b>integración regional</b>.Durante la reunión, el presidente aseguró que <i>'este es el momento de Panamá'</i>, destacando el <b>ambicioso plan de inversión que el Gobierno tiene previsto para los próximos años</b>, que busca fortalecer la infraestructura, promover el desarrollo económico y consolidar al país como un hub estratégico de inversión en la región.