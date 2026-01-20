Asamblea cita al director de Aseo por manejo de residuos

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó citar al director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, para que explique el plan de gestión de residuos que se ejecuta en distintas regiones del país, ante reiteradas denuncias por acumulación de basura, riesgos sanitarios y deficiencias operativas. La citación fue aprobada con siete votos a favor, luego de un extenso debate entre diputados, quienes coincidieron en que la situación de la basura se ha convertido en un problema de salud pública, ambiental y de gestión institucional. Denuncias desde Panamá Este y San Miguelito El diputado Betserai Richards, representante de Panamá Este, fue uno de los principales impulsores de la citación. Durante su intervención, alertó sobre el traslado de camiones recolectores que antes operaban en su circuito hacia otros puntos del país, lo que —según dijo— ha generado una acumulación de desechos en comunidades que abarcan siete corregimientos.

Richards afirmó haber recibido reportes ciudadanos y material audiovisual que evidencian bolsas de basura acumuladas dentro de viviendas, con residuos que permanecen sin ser recolectados por más de 15 días, generando malos olores y condiciones insalubres. “El tema de la recolección de basura en todo el país nos demuestra que estamos ante una crisis. Esto no es humano para personas que pagan impuestos y merecen un servicio digno”, sostuvo el diputado, al solicitar formalmente que el director de la Autoridad de Aseo comparezca ante la comisión y responda un cuestionario elaborado por los diputados. Riesgos para la salud y el ambiente La diputada Yarelis Rodríguez respaldó la citación y subrayó los impactos sanitarios que provoca la acumulación de desechos, especialmente en distritos densamente poblados como San Miguelito. Rodríguez advirtió que los llamados “pataconcitos” o vertederos improvisados generan focos de enfermedades respiratorias, afecciones en la piel, proliferación de dengue y una creciente contaminación ambiental. La citación fue aprobada con siete votos tras denuncias por acumulación de basura y riesgos para la salud en varias regiones del país. “Es fundamental conocer el plan real de gestión de residuos, si existe una estrategia de economía circular, segregación de desechos, disposición final adecuada y un componente de educación ciudadana”, señaló la diputada, quien insistió en que el problema no puede recaer en una sola institución sin una planificación integral.