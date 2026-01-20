Asamblea cita al director de Aseo por manejo de residuos

<b>Postura de la presidencia de la comisión</b><b>El presidente de la comisión, Edwin Vergar</b>a, reconoció que el problema de la basura tiene un fuerte componente de educación ciudadana y desarrollo humano, pero coincidió en que la Autoridad de Aseo debe rendir cuentas ante el Legislativo.Vergara recordó experiencias en su circuito, como el cierre de un vertedero que por décadas contaminó la bahía de Chame, lo que obligó a trasladar los residuos hasta La Chorrera, incrementando costos para municipios y comunidades.'Todo esto se hizo de manera rápida, pero la organización, el presupuesto y los equipos no siempre han sido los adecuados. Eso también debe ser explicado', afirmó.<b>Visión desde el interior del país</b><b>Desde la provincia de Los Santos, el diputado Carlos Afú</b> aportó una perspectiva distinta, señalando que en su provincia cada distrito cuenta con su propio vertedero, muchos de los cuales han sido intervenidos por el Ministerio de Ambiente para reducir impactos ambientales.No obstante, Afú insistió en la necesidad de revisar la legislación vigente sobre la Autoridad de Aseo, para que los diputados y asesores comprendan claramente los alcances y limitaciones legales de la institución.'Es importante que revisemos la ley, porque el problema de la basura no es exclusivo de San Miguelito o Panamá, es un problema nacional', expresó.