Exfuncionarios del Municipio de San Miguelito protestan por falta de pago de prestaciones

Un grupo de exfuncionarios del Municipio de San Miguelito realizó este martes 20 de enero un piquete frente a las instalaciones del Concejo para exigir a la alcaldesa Irma Hernández el pago de sus prestaciones laborales adeudadas y le pidieron al presidente José Raúl Mulino que embargue las cuentas de la entidad hasta que no se les cancele lo adecuado.

Durante la protesta, los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta concreta por parte de la administración municipal, interpondrán una querella penal contra la alcaldesa.

Los excolaboradores aseguran que la deuda corresponde a derechos adquiridos tras la culminación de su relación laboral con el municipio.Ángela Allen, vocera de los quejosos, señaló que la situación se ha prolongado injustificadamente.

“Tenemos más de un año esperando que se nos pague lo que por ley nos corresponde. Hemos agotado los canales administrativos sin obtener respuestas claras”, afirmó Allen.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan su reclamo y eviten que el conflicto escale al ámbito judicial.

Hasta el momento, el Municipio de San Miguelito no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias.