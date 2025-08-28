Asamblea Nacional: ¿A cúanto aumentarán las penas a menores de edad?

La <b>subcomisión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional</b> se prepara para discutir, en primer debate, los proyectos de ley 100 y 51. Estas iniciativas buscan modificar la Ley 40 de 1999 (Régimen Especial de Responsabilidad Penal de la Adolescencia) para <b>aumentar la pena en los delitos cometidos por menores de edad</b>, según información del <a href="/tag/-/meta/sertv-sistema-estatal-de-radio-y-television">Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv).</a>El diputado <a href="/tag/-/meta/luis-duke">Luis Duke</a>, de la <a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">coalición independiente Vamos</a>, informó que la subcomisión elaborará un informe técnico para presentarlo durante la discusión del primer debate del anteproyecto.<i>'Los aportes han sido significativos y nos permitirán llegar a consensos para aprobar una buena ley de responsabilidad penal del menor'</i>, señaló el diputado.<b>¿A cuánto aumentarán las penas para menores de edad en Panamá?</b>Los proyectos de ley 100 y 51 contemplan el fortalecimiento de las sanciones en el sistema penal juvenil. Proponen <b>igualar las penas</b> para adolescentes entre 14 y 16 años a las de los mayores de 16 para delitos graves como <b>robo con secuestro, violación y homicidio.</b>El diputado <b>Ricardo Vigil</b> del <a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Partido Panameñista</a>, proponente del proyecto, afirmó que <i>'el proceso penal de adolescentes mantiene aspectos del sistema inquisitivo que </i><i><b>deben ser desechados</b></i><i>, como la prohibición al juez de realizar actos de investigación y la falta de respeto al principio de concentración de los actos procesales'</i>, de acuerdo con una nota publicada por la <b>Asamblea Nacional.</b>