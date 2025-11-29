Mides anuncia cierre de pagos de 120 a los 65 y demás programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) finalizará la próxima semana los pagos correspondientes a los programas de transferencia monetaria condicionada, así lo confirmó la ministra Beatriz Carles los medios de comunicación, durante las celebraciones del 28 de noviembre.

La titular de la institución detalló que los desembolsos mediante Clave Social ya fueron completados, alcanzando a más de 186 mil beneficiarios. Asimismo, anunció que el lunes 1 de diciembre iniciará la última fase de cobros en las áreas de difícil acceso, donde además de los pagos se ofrecerán servicios y facilidades del Ministerio de Salud (Minsa), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipaccop), entre otras entidades.

Esta fase incluirá 25 rutas y más de 150 puntos de pago, reforzando la cobertura para garantizar que los apoyos lleguen a las comunidades más apartadas. Carles destacó que esperan mantener este mismo nivel de esfuerzo el próximo año.