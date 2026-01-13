Asamblea Nacional aumenta desaprobación ciudadana

Los datos correspondientes a enero reflejan una desaprobación sostenida, similar a la observada en mediciones previas, sin señales claras de recuperación en la valoración positiva del órgano legislativo.

La encuesta, basada en 1.510 entrevistas cara a cara realizadas en ocho provincias del país, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, forma parte de un seguimiento periódico iniciado en 2024 y permite observar la evolución de la opinión pública a lo largo del tiempo.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá , realizada por Prodigious Consulting, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y las perspectivas futuras.

La actuación de la Asamblea Naciona l continúa siendo evaluada de manera mayoritariamente negativa por la ciudadanía.

En enero, el 68,4% de los encuestados califica la actuación de la Asamblea Nacional como mala o muy mala.

Dentro de este grupo, el 45,6% considera que su desempeño es malo y el 22,8% lo evalúa como muy malo. Estas cifras confirman la persistencia de una percepción desfavorable que se mantiene como predominante a lo largo del último año.

La evolución de los datos muestra cierta variación en la intensidad del rechazo. En junio, la categoría “muy mala” alcanzó el 28,7%, mientras que en enero se ubica en 22,8%, lo que indica una estabilización del nivel de desaprobación más severa, sin que ello se traduzca en una mejora significativa de la imagen general de la Asamblea.

Las evaluaciones positivas continúan siendo minoritarias. En enero, el 22,9% de los consultados califica la actuación de la Asamblea como buena y apenas el 1,1% como muy buena, lo que representa menos de una cuarta parte de la opinión ciudadana. A lo largo del periodo analizado, la percepción positiva no supera el 28%, lo que refleja una dificultad persistente del órgano legislativo para ampliar su base de respaldo.

Por su parte, un 7,6% de los encuestados indicó no tener una opinión definida sobre el desempeño de la Asamblea Nacional, un porcentaje relativamente bajo que sugiere que la mayoría de la ciudadanía mantiene una postura formada respecto a su actuación.

En conjunto, los resultados evidencian que la Asamblea Nacional enfrenta una percepción pública crítica y estable en el tiempo, caracterizada por bajos niveles de aprobación y una limitada capacidad para generar confianza ciudadana. La ausencia de una recuperación sostenida en las evaluaciones positivas sugiere que los cuestionamientos sobre su desempeño continúan influyendo en la valoración general del órgano legislativo.