Asamblea Nacional aumenta desaprobación ciudadana

La actuación de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Naciona</a>l</b> continúa siendo evaluada de manera mayoritariamente negativa por la ciudadanía.Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de <b>La Estrella de Panamá</b>, realizada por Prodigious Consulting, que recoge la percepción de los ciudadanos sobre el país, el Gobierno y las perspectivas futuras.<b>La encuesta, basada en 1.510 entrevistas cara a cara realizadas</b> en ocho provincias del país, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, forma parte de un seguimiento periódico iniciado en 2024 y permite observar la evolución de la opinión pública a lo largo del tiempo.<b>Los datos correspondientes a enero</b> reflejan una desaprobación sostenida, similar a la observada en mediciones previas, sin señales claras de recuperación en la valoración positiva del órgano legislativo.