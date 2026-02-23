Así se negociaron los contratos de los puertos de Cristóbal y Balboa con Maersk y MSC

La negociación para decidir el destino de los puertos de Cristobal y Balboa empezó en las montañas suizas de Davos, siguió en Zúrich y en Roma, Italia.

Los beneficiarios son la danesa Maersk, que operará el puerto de Cristóbal, y Mediterranean Shipping Company (MSC) quienes pactaron con el gobierno nacional para operar los puertos panameños por un período de 18 meses hasta que se convoque un llamado a propuestas para una concesión a más largo plazo.

Los detalles que llevaron a este desenlace fueron compartidos durante una reunión del presidente José Raúl Mulino con medios de comunicación este lunes 23 de febrero.

El Gobierno Nacional había reportado en enero la reunión de Mulino con ejecutivos de Maersk en Davos, pero ahora se revela que se negociaron las condiciones para la operación portuaria en Panamá. Reuniones similares seguirían luego en la capital suiza de Zúrich y luego en Roma, Italia, con MSC.

En marzo de 2025, MSC junto con el fondo de inversión Blackrock, había anunciado un acuerdo con CK Hutchison para tomar el control del 90% de las operaciones de CK Hutchison (empresa matriz de PPC) en el mundo, incluyendo los puertos panameños, a un costo de 22.800 millones de dólares. El acuerdo nunca fue finalmente ejecutado, en parte por fuertes presiones internacionales particularmente del gobierno chino. Ahora, al menos en parte, MSC logra su objetivo.

Tanto Maersk como MSC habían comunicado a Mulino su disposición en asumir el control de las terminales portuarias. Maersk es actualmente la principal usuaria de Balboa y MSC de Cristóbal.

Mientras Panamá evaluaba opciones, se presentó la demanda de inconstitucionalidad contra el contrato de PPC y la Corte Suprema de Justicia se pronunció declarándolo, efectivamente, inconstitucional.

Así que Mulino tomó acción. El Ministerio de la Presidencia emitió este lunes un decreto ejecutivo ordenando la “ocupación temporal” por parte de la Autoridad Marítima de Panamá de todos los bienes, incluyendo grúas, software y otros equipos de los puertos de Cristóbal y Balboa.

Mulino adelantó que los contratos con Maersk y MSC son prácticamente idénticos y se espera sean firmados e incluso publicados en Gaceta Oficial este mismo lunes luego de darse la aprobación en el Consejo de Gabinete.

El asesor presidencial, Alberto Alemán Zubieta, estima que el Estado panameño podría recibir ahora unos 100 millones de dólares en aportes durante el período de 18 meses de transición.

Representantes del Ejecutivo apuntaron que PPC no fue transparente con Panamá, ocultando estados financieros y otra información sensible, así cómo negociando a espaldas del país (que tiene 10% de las acciones) transacciones como la venta a Blackrock que no llegó a concretarse. Ahora, el gobierno espera una relación transparente y mutuamente beneficiosa con las nuevas partes involucradas.