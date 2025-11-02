Así se vive el homenaje a seres queridos en el Cementerio de Amador

Miles de panameños acudieron este domingo a los distintos cementerios del país para rendir homenaje a sus familiares fallecidos, en conmemoración del Día de los Difuntos, una de las fechas más solemnes del calendario nacional. Desde tempranas horas, se ha observado gran afluencia en el cementerio de Amador, donde personas de todas las edades llegaron con flores, para colocar sobre las tumbas de sus seres queridos. En un ambiente de respeto y reflexión, característico de esta fecha que invita a recordar con amor y gratitud a quienes ya no están.

El 2 de noviembre es un día de recogimiento en Panamá. Una fecha de profundo significado en la que las familias honran la memoria de quienes ya no están. A lo largo del país, las familias aprovechan la ocasión para limpiar los sepulcros, decorar los espacios y compartir momentos de oración, reafirmando así una tradición que forma parte del patrimonio cultural y espiritual de los panameño. El simbolismo del Cementerio Amador Como cada año, los actos protocolares se realizaron en el Cementerio Amador, sitio donde descansan los restos de importantes figuras de la historia nacional. El lugar se elige por su simbolismo: allí reposan quienes forjaron los cimientos de la República, entre ellos el Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de Panamá, ante cuyo mausoleo se colocó una ofrenda floral. El acto oficial inició a las 8:00 de la mañana y contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de sus ministros , autoridades y representantes de instituciones públicas, quienes participaron en la ceremonia para rendir tributo a los próceres de la nación.