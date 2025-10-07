Auxilios económicos del Ifarhu: Avanza investigación contra estudiantes beneficiados, ¿cuántos son?

Durante una conferencia de prensa, la <b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Fiscalía Anticorrupción</a></b> brindó detalles sobre las investigaciones relacionadas con el programa de Auxilios Económicos del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).</a></b>La fiscal encargada del caso, <b>Azucena Aizpurúa, confirmó que la investigación continúa.</b> Durante la presentación del informe de gestión de la Fiscalía Anticorrupción, <b>Aizpurúa detalló que 28 personas se mantienen en proceso de imputación e investigación por presuntos delitos contra la administración pública.</b>Específicamente, los delitos bajo investigación son peculado por extensión y corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho.<b>El desglose de los procesos es el siguiente:</b>- Seis personas han sido imputadas formalmente.- Diez personas están a la espera de audiencia.<b>Trece personas serán notificadas formalmente de que el Ministerio Público realiza una investigación en su contra</b> por el delito de corrupción de funcionario público en la modalidad de cohecho.Hasta el momento, por este caso denominado Operación Retorno, <b>se mantiene bajo detención provisional Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU</b>, por los delitos de Enriquecimiento Injustificado, Blanqueo de Capitales y Peculado. Además, se logró la aprehensión de dos exmiembros de la Comisión Evaluadora del Subprograma de Auxilios Económicos por el delito de peculado.