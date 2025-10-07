Auxilios económicos del Ifarhu: Avanza investigación contra estudiantes beneficiados, ¿cuántos son?

Durante una conferencia de prensa, la Fiscalía Anticorrupción brindó detalles sobre las investigaciones relacionadas con el programa de Auxilios Económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La fiscal encargada del caso, Azucena Aizpurúa, confirmó que la investigación continúa. Durante la presentación del informe de gestión de la Fiscalía Anticorrupción, Aizpurúa detalló que 28 personas se mantienen en proceso de imputación e investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

Específicamente, los delitos bajo investigación son peculado por extensión y corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho.

El desglose de los procesos es el siguiente:

- Seis personas han sido imputadas formalmente.

- Diez personas están a la espera de audiencia.

Trece personas serán notificadas formalmente de que el Ministerio Público realiza una investigación en su contra por el delito de corrupción de funcionario público en la modalidad de cohecho.

Hasta el momento, por este caso denominado Operación Retorno, se mantiene bajo detención provisional Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU, por los delitos de Enriquecimiento Injustificado, Blanqueo de Capitales y Peculado. Además, se logró la aprehensión de dos exmiembros de la Comisión Evaluadora del Subprograma de Auxilios Económicos por el delito de peculado.