Auxilios económicos del Ifarhu se mantienen y estarán en el presupuesto del 2026

El director del <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-godoy">Carlos Godoy</a></b>, aclaró este lunes ante la subcomisión de Educación de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> que <b>la figura de los <a href="/tag/-/meta/auxilios-economicos">auxilios económicos</a> no ha sido eliminada</b>, sino que ha sido <b>modificada y reestructurada</b> bajo <b>nuevos criterios de evaluación socioeconómica</b>.Godoy explicó que anteriormente los auxilios se otorgaban sin un análisis detallado de la situación de los beneficiarios, pero ahora este mecanismo contempla <b>una revisión más estricta que busca priorizar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad</b>.<i>'Los auxilios se mantienen, pero con otros requerimientos. Hoy día se consideran bajo un concepto socioeconómico, lo que permite equilibrar la excelencia académica con la atención a poblaciones que realmente necesitan apoyo'</i>, sostuvo a medios de comunicación locales.El director detalló que los auxilios forman parte de un <b>subprograma que integra varias iniciativas</b>, como los apoyos a <b>estudiantes distinguidos (primeros puestos de promoción)</b>, convenios con universidades, concursos de oratoria, <b>el programa TalentPro</b> y <b>acuerdos con entidades</b>. En conjunto, estas iniciativas representan desembolsos anuales que superan los <b>$6 millones</b>, solo en el caso de los puestos distinguidos.Consultado sobre si el programa seguirá llamándose 'auxilios', Godoy señaló que se está a la espera de la <b>reestructuración que definirá la comisión de Educación</b>, con el fin de darle un nombre <i>'acorde con la realidad'</i> y con la naturaleza socioeconómica que se busca reforzar.<i>'El concepto de auxilio originalmente no estaba orientado a poblaciones vulnerables, sino a carreras que demandaba el país. Ahora se contempla dentro del proyecto de presupuesto 2026, pero bajo un marco distinto'</i>, añadió.Actualmente, según Godoy, <b>el Ifarhu no cuenta con recursos asignados específicamente para nuevos auxilios</b>. Lo que se ha hecho en los últimos meses es <b>dar seguimiento a los compromisos pendientes de administraciones anteriores</b>, muchos de los cuales aún no han recibido desembolsos.<i>'Desde el año pasado no se han entregado nuevos auxilios. Lo que estamos haciendo es evaluar los casos heredados, donde hay jóvenes que incluso ya están por culminar sus estudios y que requieren apoyo para cerrar sus procesos'</i>, explicó.Aunque no existe un monto fijo destinado a los auxilios como tal, Godoy recalcó que se mantienen dentro de la <b>clasificación programática del Ifarhu</b> y que <b>el <a href="/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">presupuesto 2026</a> contempla su continuidad</b>, siempre supeditada a la disponibilidad de recursos.