Auxilios económicos del Ifarhu se mantienen y estarán en el presupuesto del 2026

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, aclaró este lunes ante la subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional que la figura de los auxilios económicos no ha sido eliminada, sino que ha sido modificada y reestructurada bajo nuevos criterios de evaluación socioeconómica.

Godoy explicó que anteriormente los auxilios se otorgaban sin un análisis detallado de la situación de los beneficiarios, pero ahora este mecanismo contempla una revisión más estricta que busca priorizar a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

“Los auxilios se mantienen, pero con otros requerimientos. Hoy día se consideran bajo un concepto socioeconómico, lo que permite equilibrar la excelencia académica con la atención a poblaciones que realmente necesitan apoyo”, sostuvo a medios de comunicación locales.

El director detalló que los auxilios forman parte de un subprograma que integra varias iniciativas, como los apoyos a estudiantes distinguidos (primeros puestos de promoción), convenios con universidades, concursos de oratoria, el programa TalentPro y acuerdos con entidades.

En conjunto, estas iniciativas representan desembolsos anuales que superan los $6 millones, solo en el caso de los puestos distinguidos.

Consultado sobre si el programa seguirá llamándose “auxilios”, Godoy señaló que se está a la espera de la reestructuración que definirá la comisión de Educación, con el fin de darle un nombre “acorde con la realidad” y con la naturaleza socioeconómica que se busca reforzar.

“El concepto de auxilio originalmente no estaba orientado a poblaciones vulnerables, sino a carreras que demandaba el país. Ahora se contempla dentro del proyecto de presupuesto 2026, pero bajo un marco distinto”, añadió.

Actualmente, según Godoy, el Ifarhu no cuenta con recursos asignados específicamente para nuevos auxilios.

Lo que se ha hecho en los últimos meses es dar seguimiento a los compromisos pendientes de administraciones anteriores, muchos de los cuales aún no han recibido desembolsos.

“Desde el año pasado no se han entregado nuevos auxilios. Lo que estamos haciendo es evaluar los casos heredados, donde hay jóvenes que incluso ya están por culminar sus estudios y que requieren apoyo para cerrar sus procesos”, explicó.

Aunque no existe un monto fijo destinado a los auxilios como tal, Godoy recalcó que se mantienen dentro de la clasificación programática del Ifarhu y que el presupuesto 2026 contempla su continuidad, siempre supeditada a la disponibilidad de recursos.