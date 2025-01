Cámara de Turismo critica propuesta de impuesto a turistas para financiar el IVM

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá rechazó este viernes 17 de enero la propuesta presentada en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de crear un impuesto al ingreso de los turistas al país con la intención de obtener fondos para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social.

Aunque la CSS requiere de una inyección de fondos estos deben ser sostenidos en el tiempo para mantener sus programas, como de IVM, recordó la Cámara Nacional de Turismo en su comunicado.

De acuerdo con el gremio, es necesario el sacrificio de todos los panameños para lograr tal fin, consideramos que establecer un impuesto específicamente al ingreso de turistas al país “envía un mensaje negativo a los visitantes”, quienes no tienen “nada que ver con los problemas internos del país”.

Este 14 de enero el grupo de diputados del Movimiento Otro Camino (MOCA) propuso cobrar diez dólares a los turistas por el ingreso a Panamá, vía aérea.

Una moción que de acuerdo con el diputado de MOCA, Ernesto Cedeño, sumaría cerca de 20 millones de dólares anuales.

La propuesta de MOCA modifica el artículo No. 62 del proyecto de ley No. 163 impulsado por el Ejecutivo fue presentada por la diputada Grace Hernández, a pesar de que el primer bloque del proyecto que está en discusión en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, solo abarca hasta el artículo No. 50.

Antes de la Cámara de Turismo han surgido otros cuestionamientos a este impuesto.

Por ejemplo, Temístocles Rosas, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, dijo que la propuesta es negativa para el turismo.

Rosas explicó que sería contraproducente para las acciones de promoción que se están haciendo de Panamá en el exterior.

“El turismo es la única industria que bien puede aportar ingresos frescos e inmediatos a la economía panameña”, destacó la Cámara Nacional de Turismo.

Las 150 empresas y 14 cámaras regionales de turismo le solicitaron a los diputados proponentes del impuesto se active la mesa de trabajo conjunto establecida mediante acuerdo entre la Asamblea Nacional y la Cámara Nacional de Turismo de Panamá para buscar soluciones, pero que consideren los detalles e intereses de los involucrados.