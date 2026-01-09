Canciller afirma que relación con Estados Unidos es fluida y basada en respeto mutuo

El canciller de la República Javier Martínez-Acha Vásquez, señaló que, pese a las tensiones registradas el año pasado entre Panamá y Estados Unidos en torno al Canal, actualmente existe un escenario de entendimiento y cooperación entre ambos países, basado en el respeto mutuo y el reconocimiento de la gestión panameña sobre la vía interoceánica.

Durante sus declaraciones para medios este viernes 9 de enero, el canciller subrayó que la relación bilateral con Estados Unidos es “muy fluida”, especialmente en temas de seguridad, combate al narcotráfico y control de grupos irregulares en la región fronteriza, esfuerzos en los que también ha habido colaboración del gobierno colombiano.

En ese contexto, el canciller enfatizó que el Canal de Panamá es administrado de manera eficiente, segura y neutral, garantizando el tránsito equitativo para todas las naciones del mundo.

Añadió que, esta forma de gestión ha sido comprendida por Estados Unidos, principal usuario de la ruta, como la mejor garantía para mantener el Canal abierto y operando sin interferencias. “El Canal es manejado de forma eficiente, segura y es gestionado de forma neutral para todos los paíse ”, señaló.

“Siento yo que Estados Unidos entienden, que la mejor forma de tener un Canal abierto sobre todo para ellos que son el país que más lo utiliza, es en manos panameñas, neutral y teniendo a 4 millones y medio de panameños de amigos”, concluyó.

El funcionario reafirmó que la administración del Canal responde a intereses globales y no a presiones externas, lo que fortalece su papel estratégico en el comercio internacional y en las relaciones diplomáticas con sus principales socios.