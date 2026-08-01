Cancillería condena atentado contra la Policía de Colombia y expresa solidaridad

El Gobierno de Panamá condenó este sábado el atentado perpetrado contra un comando de la Policía en el departamento de Norte de Santander, Colombia, un hecho que dejó varios miembros de la Fuerza Pública colombiana heridos.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades manifestaron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo colombiano, especialmente con los hombres y mujeres de los cuerpos de seguridad que, señalaron, trabajan diariamente por la protección de la ciudadanía y la preservación del orden democrático.

Asimismo, el Gobierno expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación para los uniformados lesionados y extendió su respaldo a sus familiares y a toda la institución policial en este momento de dificultad.