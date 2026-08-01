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Cancillería condena atentado contra la Policía de Colombia y expresa solidaridad

Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones.
Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones. Mario Caicedo / EFE
Por
Deborah Peña
  • 01/08/2026 13:48
El Gobierno expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación para los uniformados lesionados.

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El Gobierno de Panamá condenó este sábado el atentado perpetrado contra un comando de la Policía en el departamento de Norte de Santander, Colombia, un hecho que dejó varios miembros de la Fuerza Pública colombiana heridos.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades manifestaron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo colombiano, especialmente con los hombres y mujeres de los cuerpos de seguridad que, señalaron, trabajan diariamente por la protección de la ciudadanía y la preservación del orden democrático.

Asimismo, el Gobierno expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación para los uniformados lesionados y extendió su respaldo a sus familiares y a toda la institución policial en este momento de dificultad.

En el pronunciamiento, reiteraron su rechazo a cualquier manifestación de terrorismo y violencia, al considerar que estos actos no tienen cabida en las sociedades democráticas y deben enfrentarse mediante la cooperación entre los Estados, el fortalecimiento del Estado de derecho y el compromiso con la paz y la seguridad.

El Ejecutivo reafirmó los lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a Panamá y Colombia, destacando el acompañamiento del pueblo panameño al país vecino ante esta situación.

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