Caos en ‘parking’ de Colón: sustraen arma a un policía en pleno operativo

El incidente ocurrió en medio de las acciones preventivas desplegadas para reforzar la seguridad durante los Carnavales 2026. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/02/2026 13:31
La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para recuperar el arma.

La Policía Nacional informó que un arma de fuego fue sustraída a un agente durante un operativo de desalojo de un “parking” en la provincia de Colón.

El incidente ocurrió en medio de las acciones preventivas desplegadas para reforzar la seguridad durante los Carnavales 2026. Según el reporte oficial, la situación se produjo mientras las unidades intervenían para restablecer el orden en el evento.

Tras lo sucedido, las autoridades señalaron que los organizadores de la actividad deberán asumir su responsabilidad por los hechos, al tiempo que reiteraron el llamado a colaborar con los estamentos de seguridad y garantizar condiciones adecuadas en este tipo de celebraciones.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para recuperar el arma y esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, las actividades vinculadas al evento fueron suspendidas de manera inmediata hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

