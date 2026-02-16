Caos en ‘parking’ de Colón: sustraen arma a un policía en pleno operativo

La Policía Nacional informó que un arma de fuego fue sustraída a un agente durante un operativo de desalojo de un “parking” en la provincia de Colón.

El incidente ocurrió en medio de las acciones preventivas desplegadas para reforzar la seguridad durante los Carnavales 2026. Según el reporte oficial, la situación se produjo mientras las unidades intervenían para restablecer el orden en el evento.