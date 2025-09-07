Capturan en Panamá a tiktoker hondureño requerido por violación en EE.UU.

La <b><a href="/tag/-/meta/interpol-organizacion-internacional-de-policia-criminal">Oficina Central Nacional de Interpol Panamá</a></b> detuvo en el <b><a href="/tag/-/meta/aitsa-aeropuerto-internacional-de-tocumen">Aeropuerto Internacional de Tocumen</a></b> al tiktoker hondureño Daniel Coly, conocido en redes sociales como <b>Richard Ríos</b>. El joven de 24 años es <b>requerido por autoridades estadounidenses por delitos de agresión sexual y violación contra un menor de edad</b>.Coly viajaba desde <b>Tegucigalpa</b> con destino final a <b><a href="/tag/-/meta/sao-paulo-brasil">São Paulo, Brasil</a></b>, y <b>fue interceptado durante una escala en Panamá</b>. La detención se logró gracias a una alerta roja emitida por <b><a href="/tag/-/meta/interpol-organizacion-internacional-de-policia-criminal">Interpol </a></b>y a la colaboración entre agencias internacionales. Según medios hondureños, el influencer tenía programado participar en un evento deportivo de tiktokers originarios de Honduras hoy, domingo 7 de septiembre.Las autoridades panameñas han reiterado su compromiso de no permitir que el país sea utilizado como vía de escape para prófugos internacionales. <b>Actualmente, se gestiona el proceso de extradición de Coly hacia Estados Unidos, donde deberá enfrentar la justicia</b>.