Conoce a las empresas que iluminarán y organizarán la Navidad 2025 en Ciudad de Panamá

Las celebraciones navideñas ya tienen un precio: más de <b>$3.2 millones</b> serán destinados tanto al <b>alumbrado público como a la organización de actividades recreativas y comunitarias</b>, según las contrataciones aprobadas.La empresa <b>Disaroca Group, S.A., </b>es la compañía favorecida por la <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b> para el alumbrado de navidad en la ciudad. Disaroca Group compitió con la empresa <b>Optinetwork Inc. </b>por esta licitación, por la cual ofertaron un monto total de <b>$2.800.000</b>, según consta en la resolución publicada en el portal oficial Panamá Compra.El contrato incluye principalmente el <b>servicio de alquiler, montaje, conexión, mantenimiento y desmontaje del alumbrado público navideño</b>, cuyo costo asciende a <b>$2.616.822.</b>De manera complementaria, el <b><a href="/tag/-/meta/mupa-municipio-de-panama">Municipio de Panamá</a></b> también contrató a la empresa <b>Agencia Mango, S.A.</b> para encargarse de la <b>organización y logística de actividades comunitarias y recreativas</b> durante las festividades de fin de año. Este contrato fue aprobado por el <b>Consejo Económico Nacional (CENA) del <a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> en sesión del 14 de agosto de 2025, mediante votación unánime.La carta oficial del MEF dirigida al alcalde <a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi"><b>Mayer Mizrachi</b> </a>detalla que la contratación de Agencia Mango se extenderá del <b>30 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026</b>, con un costo de <b>$414.180,95</b>, incluyendo impuestos.