Conoce a las empresas que iluminarán y organizarán la Navidad 2025 en Ciudad de Panamá

El Parque Urracá es elegido por excelencia para formar parte del aluhumbrado que se dará para las festividades navideñas.
El Parque Urracá es elegido por excelencia para formar parte del aluhumbrado que se dará para las festividades navideñas. Municipio de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 07/09/2025 17:43
La Alcaldía de Panamá ortogó contratos para alquiler, montaje, conexión, entre otros muchos servicios

Las celebraciones navideñas ya tienen un precio: más de $3.2 millones serán destinados tanto al alumbrado público como a la organización de actividades recreativas y comunitarias, según las contrataciones aprobadas.

La empresa Disaroca Group, S.A., es la compañía favorecida por la Alcaldía de Panamá para el alumbrado de navidad en la ciudad.

Disaroca Group compitió con la empresa Optinetwork Inc. por esta licitación, por la cual ofertaron un monto total de $2.800.000, según consta en la resolución publicada en el portal oficial Panamá Compra.

El contrato incluye principalmente el servicio de alquiler, montaje, conexión, mantenimiento y desmontaje del alumbrado público navideño, cuyo costo asciende a $2.616.822.

De manera complementaria, el Municipio de Panamá también contrató a la empresa Agencia Mango, S.A. para encargarse de la organización y logística de actividades comunitarias y recreativas durante las festividades de fin de año.

Este contrato fue aprobado por el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en sesión del 14 de agosto de 2025, mediante votación unánime.

La carta oficial del MEF dirigida al alcalde Mayer Mizrachi detalla que la contratación de Agencia Mango se extenderá del 30 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, con un costo de $414.180,95, incluyendo impuestos.

