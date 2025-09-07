Bolsonaristas salen a las calles antes de veredicto en caso de golpismo

Decenas de miles de seguidores de Jair Bolsonaro se manifestaron este domingo en varias ciudades de Brasil, pocos días antes de que la justicia decida si el expresidente es culpable por golpismo. La corte suprema dará esta semana su veredicto en el juicio a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel. En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha fue el protagonista ausente de movilizaciones en Sao Paulo y Rio de Janeiro con cerca de 42 mil asistentes a cada una, según cálculos del Monitor de Debate Político de la Universidad de Sao Paulo. También hubo manifestaciones menores en Brasilia, Recife, Belém y otras ciudades. El acto principal se realizó en la tradicional avenida Paulista de Sao Paulo, con la presencia de varios presidenciables de la derecha. “Estamos aquí para defender la legalidad y los valores en este país: el juicio a Bolsonaro es una canallada”, dijo a la AFP Aparecida Paula, una jubilada de 70 años con la camiseta de Neymar Jr. Las movilizaciones reclamaron una amnistía legislativa a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023. Según la fiscalía, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.

“Thank you, Trump”

“Thank you, president Trump”, “S.O.S., Trump” y “Freedom”, se leía en carteles alzados por el público en la Paulista, junto con pancartas dirigidas a los líderes de Diputados y del Senado para activar la votación de la amnistía. Vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, los manifestantes también desplegaron una bandera gigantesca de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump impuso hace un mes aranceles punitivos a Brasil, bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro. También sancionó a jueces y autoridades brasileñas. “La amnistía para los condenados del 8 de enero y Bolsonaro es lo único que puede salvar a Brasil”, dijo Alexandre Cerqueira, un pintor náutico de 45 años que llegó al acto con su esposa y tres hijos. En el palco en Sao Paulo estuvieron presentes el patrocinador de los actos, el pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro, la más ovacionada de la tarde. “Quien debía estar aquí es mi marido, que está amordazado en casa”, dijo entre lágrimas. Además del juicio por golpismo, Bolsonaro se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación brasileño. El exmandatario se declara inocente y dice ser un perseguido. “Sólo existe un candidato para nosotros: Jair Messias Bolsonaro”, afirmó el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor de Bolsonaro para las presidenciales de 2026 y promotor de la amnistía. “No vamos a aceptar la dictadura de un poder sobre otro”, agregó, en referencia a la corte. Consultado por la AFP, Freitas aseguró que “hay votos de sobra” en el Congreso para la amnistía.

“Sin amnistía”

Por su lado, Lula encabezó este domingo el tradicional desfile cívico-militar en Brasilia por el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil. “Brasil soberano” fue el lema de este año, en alusión a los aranceles y sanciones de la Casa Blanca. “No aceptamos órdenes de nadie”, dijo el presidente de 79 años en un mensaje televisado a la nación el sábado por la noche. Sin dar nombres, tildó de “traidores a la patria” a “políticos brasileños que alentaron ataques a Brasil”. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se mudó meses atrás a Estados Unidos, donde lleva una campaña para que el gobierno de Trump interceda en favor de su padre. “Sin amnistía”, entonó una parte del público durante el desfile en Brasilia. Lula, que pretende buscar la reelección en 2026, dijo esta semana que ve un “riesgo” de amnistía si el tema se vota en el Congreso. Tanto el gobierno como la oposición reconocieron que, en los últimos días, se intensificaron las tratativas para llevar el asunto al pleno parlamentario. La decisión de votarlo o no depende en primera instancia del presidente de la Cámara de Diputados.

Tarcísio de Freitas Gobernador de Sao Paulo Sólo existe un candidato para nosotros: Jair Messias Bolsonaro. No vamos a aceptar la dictadura de un poder sobre otro”,