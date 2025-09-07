Bolsonaristas salen a las calles antes de veredicto en caso de golpismo

'Thank you, president Trump', 'S.O.S., Trump' y 'Freedom', se leía en carteles alzados por el público en la Paulista, junto con pancartas dirigidas a los líderes de Diputados y del Senado para activar la votación de la amnistía.Vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña, los manifestantes también desplegaron una bandera gigantesca de Estados Unidos.El gobierno de Donald Trump impuso hace un mes aranceles punitivos a Brasil, bajo el argumento de que existe una 'caza de brujas' contra su aliado Bolsonaro. También sancionó a jueces y autoridades brasileñas.'La amnistía para los condenados del 8 de enero y Bolsonaro es lo único que puede salvar a Brasil', dijo Alexandre Cerqueira, un pintor náutico de 45 años que llegó al acto con su esposa y tres hijos.En el palco en Sao Paulo estuvieron presentes el patrocinador de los actos, el pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro, la más ovacionada de la tarde.'Quien debía estar aquí es mi marido, que está amordazado en casa', dijo entre lágrimas.Además del juicio por golpismo, Bolsonaro se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación brasileño.El exmandatario se declara inocente y dice ser un perseguido.'Sólo existe un candidato para nosotros: Jair Messias Bolsonaro', afirmó el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor de Bolsonaro para las presidenciales de 2026 y promotor de la amnistía.'No vamos a aceptar la dictadura de un poder sobre otro', agregó, en referencia a la corte.Consultado por la AFP, Freitas aseguró que 'hay votos de sobra' en el Congreso para la amnistía.