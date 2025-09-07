Fundación Serena Mente celebra la novena caminata por la prevención al suicidio

Este 7 de septiembre, la Fundación Serena Mente celebró la novena Caminata por la Prevención del Suicidio, una actividad que año tras año busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y acompañar a quienes enfrentan la llamada “enfermedad silenciosa”.

La caminata nació en memoria de Daniel Martinelli Bennett, cuya partida hace nueve años inspiró a su familia y a la fundación a emprender esta misión de vida.

Denisse Bennett, líder de la fundación y madre de Daniel, señaló a La Decana el objetivo de la marcha es llegar a personas que estén pasando por un momento difícil en sus vidas, con el fin de que busquen la ayuda necesaria.

De acuerdo con los organizadores, este año participaron unas 3.000 personas, quienes caminaron unidas bajo el lema de decirle sí a la vida.

La Fundación Serena Mente destacó que cada edición de esta caminata busca no solo recordar a quienes ya no están, sino también ofrecer herramientas, visibilizar la importancia de hablar de salud mental y reafirmar el compromiso de la sociedad en la prevención del suicidio.