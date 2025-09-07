Fundación Serena Mente celebra la novena caminata por la prevención al suicidio

Este 7 de septiembre, la <b>Fundación Serena Mente</b> celebró la <b>novena Caminata por la Prevención del Suicidio</b>, una actividad que año tras año busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y acompañar a quienes enfrentan la llamada 'enfermedad silenciosa'.La caminata nació en memoria de <b>Daniel Martinelli Bennett</b>, cuya partida hace nueve años inspiró a su familia y a la fundación a emprender esta misión de vida. Denisse Bennett, líder de la fundación y madre de Daniel, señaló a La Decana el objetivo de la marcha es llegar a personas que estén pasando por un momento difícil en sus vidas, con el fin de que busquen la ayuda necesaria.De acuerdo con los organizadores, este año participaron <b>unas 3.000 personas</b>, quienes caminaron unidas bajo el lema de <b>decirle sí a la vida</b>. La Fundación Serena Mente destacó que cada edición de esta caminata busca no solo recordar a quienes ya no están, sino también ofrecer herramientas, visibilizar la importancia de hablar de salud mental y reafirmar el compromiso de la sociedad en la prevención del suicidio.