Caso Ávila y 28 años de la ‘muerta-viva’: un proceso que vuelve a sacudir los tribunales del país

En las próximas semanas se realizará la evaluación médico-legal de César Ávila. A partir de ese resultado, se reanudará la audiencia y se definirá si procede una medida distinta a la detención, como un depósito domiciliario.En paralelo, la defensa avanzará con el recurso de revisión ante la Sala Penal, considerado el mecanismo clave para revertir la condena.Afuera del tribunal, mientras tanto, la familia sigue esperando. Entre pancartas y consignas, su mensaje se mantiene intacto: que el caso no termine como empezó.Porque, en el centro de todo, persiste una pregunta que hoy resuena con más fuerza que nunca: ¿cómo sostener una condena por homicidio cuando la víctima está viva?